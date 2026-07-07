Dále s organizátorem jedná o tom, jakým způsobem se vyrovná s dětskými domovy, které mají objednané další turnusy. Podle Jílky totiž nemohou mít v organizaci dostatečnou důvěru, aby na tábor děti poslaly, uvedlo ministerstvo školství. Spolek Tábory Aurora zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z 11 dětských domovů, informoval minulý týden web iRozhlas.cz.
Ředitelce jednoho z dětských domovů podle serveru pořadatel odepsal, problémy přiznal. Ředitelé dětských domovů spolku Tábory Aurora zaplatili desítky tisíc korun i více, někteří z nich už proto na pořadatele podle webu podali trestní oznámení. Vyjádření pořadatele se serveru nepodařilo získat.
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„Zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu ministrestva školství Štěpán Jílka včera (v pondělí) komunikoval s organizátorem táborů, přičemž došlo k dohodě, že dětským domovům, které měly objednaný první (zrušený) turnus, vrátí veškeré uhrazené prostředky,“ uvedlo ministerstvo školství.
Jílka podle úřadu jedná s organizátorem o vyrovnání u dalších turnusů. „Z pohledu zmocněnce Jílky je totiž nemyslitelné, aby dětské domovy v této situaci děti na tábory tohoto organizátora posílaly, protože nemohou mít dostatečnou míru důvěry v jejich řádnou organizaci,“ uvedlo ministerstvo.
Například dětský domov ve Vrbně pod Pradědem údajně spolku za dva turnusy letního tábora zaplatil dohromady 100 tisíc korun, uvedl iRozhlas.cz. Spolek se podle webu pokoušela kontaktovat i ředitelka dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku Libuše Houdová, která se o problémech dozvěděla z jiných domovů. Ve čtvrtek odpoledne jí pořadatel odpověděl. Problémy přiznal, údajně byly komplikace hlavně se zajištěním prvního turnusu.
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V souvislosti s kauzou byla založena i sbírka pro děti z dotčených dětských domovů, kterou uspořádaly dárcovské platformy Blíž domovu a Znesnáze21. Vybralo se více než 3,23 milionu korun.
Zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu působí na ministerstvu školství od dubna 2025, formálně nese funkce status školského ombudsmana. Cílem je zlepšit péči o ohrožené děti a mladé lidi v jednotlivých zařízeních ústavní výchovy, ale i v celém systému. Hlavním úkolem zmocněnce je řešit stížnosti dětí i pracovníků, dále metodická podpora, prosazování systémových změn a zlepšování podmínek v ústavech.
V Česku je od letoška také dětský ombudsman, v březnu Sněmovna do funkce zvolila Martina Beneše. Dětský ombudsman dohlíží na dodržování práv dětí a mladistvých, prověřuje pochybení úřadů a usiluje o lepší postavení dětí ve společnosti. Spadá pod Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí se sídlem v Brně.