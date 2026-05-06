Server iDNES.cz napsal, že Červený neuvedl ve vstupním oznámení majetku mimo jiné spoluvlastnictví domu, který později převedl na manželku. Hrozí mu proto pokuta.
„Ministerstvo spravedlnosti provedlo obsahovou kontrolu oznámení pana ministra Červeného, a to na základě žádosti o součinnost ze strany Městského úřadu Nymburk. Zjištěné skutečnosti byly předány tomuto městskému úřadu jakožto příslušnému přestupkovému orgánu dne 22. 4. 2026,“ sdělilo ministerstvo, které spravuje Centrální registr oznámení.
Červený ve vyjádření pro iDNES.cz nejprve trval na tom, že všechna oznámení vyplnil správně, protože uváděl aktuální údaje ke dni podání přiznání. Podle ministerstva se ale veškerý oznamovaný majetek, činnosti a závazky musejí vztahovat ke dni předcházejícímu tomu, než veřejný funkcionář vstoupil do funkce, tedy byl jmenován nebo zvolen.
Červený následně možné pochybení připustil. „Jestli jsem se spletl, na což mě doposud nikdo neupozornil, tak mě to mrzí. Nechám to prověřit,“ napsal.
Poslancem se stal Červený loni 4. října. Redakce iDNES.cz napsala, že zhruba měsíc po zvolení do Sněmovny uzavřel s manželkou dohodu o vypořádání společného jmění. Podle ní se stala Červená výlučným vlastníkem domu se zahradou ve středočeských Bobnicích za 11,4 milionu korun, dále dvou účtů v bankách a auta. Nově zvolenému poslanci zůstaly účty u několika bank, podíl ve firmě, která natáčela podcasty, a hypotéka ve výši 2,6 milionu. K domu získal bezúplatné doživotní užívací právo. Podíl ve firmě pak Červený prodal kvůli možnému střetu zájmů před únorovým jmenováním ministrem, podle iDNES.cz ale ani tuto skutečnost neuvedl v novém oznámení.
Pokud se prokáže zjevná nepřesnost, neúplnost nebo nepravdivost údajů v oznámení o majetku, lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 50 000 korun.