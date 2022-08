Topení ve státním: ministerstva jedou na plyn, nyní zkouší rychle zateplovat

Každý stát EU má ušetřit 15 procent spotřeby plynu Evropská komise uložila členským zemím ve svém plánu „Save gas for safe winter“, tedy „Šetřete plynem pro bezpečnou zimu“, ušetřit 15 procent z obvyklé spotřeby. Vlády mají jít příkladem právě v budovách státních institucí. „Pokud se dál budeme chovat hospodárně, všichni - veřejné instituce, podnikatelé a občané, i když to někdy je na úkor našeho komfortu, tak to nepochybně zvládneme (dodržet),“ prohlásil na konci července premiér Petr Fiala.