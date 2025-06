Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Prošel návrh šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka, že se ministr musí dostavit. Opoziční poslanci ANO, SPD a Pirátů dokázali přehlasovat koalici a Michálek po příchodu Stanjury do sálu ocenil, že se ministr financí uráčil vůbec mezi poslance přijít.

Podle opozice má Stanjura skončit, protože věděl o plánu ministerstva spravedlnosti přijmout bitcoinový dar v hodnotě téměř miliardy korun od odsouzeného zločince Tomáše Jiřikovského, ale nic neudělal.

Vaše vláda si podala ruku s mafií, řekla šéfka poslanců ANO

„Je to srab,“ řekla Schillerová o Stanjurovi. Kritizovala, že ministr financí z ODS vše hází na šéfa svého kabinetu, když se vymlouvá ohledně dopisu, který už letos na konci ledna poslalo na finance ministerstvo spravedlnosti.

„Vaše vláda si podala ruku s mafií,“ vyčetla kabinetu Petra Fialy.

Dopis z ministerstva spravedlnosti ze 30. ledna byl kvůli plánu přijmout miliardový dar od Tomáše Jiříkovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

Stanjura tak měl více než měsíc čas, aby se to nestalo. Neudělal ale nic.

„Vy jste měl okamžitě chtít svolat bezpečnostní radu státu. Vy jste ty peníze ale vyprali,“ prohlásil ve Sněmovně šéf ANO Andrej Babiš, když už Stanjura dorazil do jednacího sálu, jak mu nařídili poslanci.

„Vyprání peněz je zločin. Vy jste měl zkontaktovat Finančně analytický útvar a ten měl zakročit,“ hřímal Babiš, zatímco Stanjura seděl za jeho zády a naslouchal slovům šéfa ANO, proč musí ministr financí rezignovat.

Andrej Babiš Ministr Stanjura lže, když říká, že se o všem dozvěděl až na konci března po podpisu darovací smlouvy. Tento dopis je důkaz.



"V návaznosti na náš ústní rozhovor si Vám dovoluji zaslat..."



Toto mu psal ministr Blažek už 30. ledna k bitcoinovému daru. Naprosto jistě tedy o tom spolu museli mluvit dříve. Na základě tohoto dopisu Stanjurovi vypracoval 13. února jeho právní odbor negativní stanovisko a já jsem přesvědčen, že osobně zabránil jeho předání na Ministerstvo spravedlnos...ti. Celou transakci měl okamžitě zastavit, nahlásit orgánům činným v trestním řízení a získat pro stát nelegálně vydělané miliardy, ale neudělal to. Můžeme spekulovat proč. 749 749

Jak jste přišel na to, že FAU může zabavovat? opáčil Babišovi Stanjura

„A na to jste přišel kde?“ reagoval ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura na Babišova slova, že měl FAU bitcoiny zabavit.

Vyzval Babiše, ať ukáže, kde je v zákoně, že může ministr financí úkolovat Finančně analytický útvar. „Najděte mi ty paragrafy a přečtětě mi to na mikrofon,“ vyzval Stanjura. Řekl, že kdyby se choval tak, jak Babiš chce, postupoval by v rozporu se zákonem.

Jak vypadala jeho komunikace jeho úřadu s ministerstvem spravedlnosti o nabídce daru v bitcoinech, popisoval Stanjura ve Sněmovně již v úterý.

„Vrátím se k tomu dopisu z 30. ledna 2025. Někteří se možná chybně domnívají, že ministr sedí ve své kanceláři, otevírá poštu a on-line vyřizuje e-mailovou komunikaci. Protože se jednalo o žádost o schůzku, tak v tomto případě byla tato písemnost přidělena kabinetu ministra. Ředitel kabinetu potom 3. února zadal právní sekci za úkol připravit podklad pro jednání,“ řekl Stanjura v úterý ve Sněmovně.

Tvrdil, že ani nečetl dopis k tomu, že by do rozpočtu mohla přibýt zhruba miliarda korun, což byla hodnota bitcoinů, o které se rozhodl Jiřikovský podělit s Českou republikou. Stále ovšem není jasné, proč vlastně to muž, který před pár dny odjel do zahraničí, zřejmě do Asie, udělal.

Kde je Stanjura? Vy jste jeho chůva? ptal se Černochové šéf poslanců Pirátů Michálek

Ve středu se Stanjura až do odpoledne, více než sedm hodin vyhýbal diskusi s opozičními poslanci. Na to, kde je Stanjura, se vyptávali poslanci ANO i Pirátů.

„Vy jste jeho chůva?“ zeptal se Pirát Michálek ministryně obrany Jany Černochové, která se Stanjury zastávala, že sleduje jednání ve své kanceláři.

Místopředseda Sněmovny za ANO Aleš Juchelka vyzýval, ať se Stanjura „pochlapí“ a dorazí poslancům odpovídat na jejich dotazy.

„Je absolutně vyloučeno, aby o tom nevěděl ministr Stanjura,“ řekl už v úterý Babiš o bitcoinovém daru, který vedl k pádu ministra spravedlnosti Pavla Blažka, a označil to za kšeft s kriminálníkem.

Stanjura řekl, že se stanoviskem právní sekce svého ministerstva financí z 13. února se seznámil až 25. března před schůzkou s Blažkem, přičemž smlouva o daru byla podepsána 7. března a byla plně v kompetenci ministerstva spravedlnosti. „Nebyli jsme požádáni o stanovisko a ani neměli být požádáni,“ uvedl k výtkám opozice.

„Lidsky chápu Zbyňka Stanjuru, že musí lhát. Možné trestně-právní důsledky mu jiný prostor nedávají. Ani lidsky, ani politicky však nechápu ty koaliční kývače, kteří nám s vážnou tváří tvrdí, že mu to věří. Včetně premiéra Petra Fialy,“ napsal na síti X exministr financí Miroslav Kalousek.