Polovina dětí chodí do školy pěšky. MHD je až třetí, vyplývá ze sčítání

V roce 2020 sice většina dětí strávila výuku na distančním vzdělávání, v rámci Minisčítání se skoro 20 tisíc dětí statistici ptali, čím se do školy nejčastěji dostávají. Vyhrála cesta pěšky.

„Chodil jsem na naší základní školu do páté třídy, pak jsem ale kvůli problémům se spolužáky z vedlejší třídy přešel do Prahy, kam dojíždím autobusem. Trvá mi to tak půl hodiny,“ popisuje dvanáctiletý Matyáš.

Podle předsedy Českého statistického úřadu Marka Rojíčka jsou dotazy na způsoby dojíždění dětí i dospělých jedny z nejdůležitějších, na které se ptají. Výsledky totiž používají obce či kraje pro plánování veřejné dopravy.

„Na dojížďku se ptáme z toho důvodu, aby kraje, obce a města mohly dopravní obslužnost naplánovat co nejpřesněji v reakci na aktuální i očekávané potřeby obyvatel. Ptáme se na údaje, které pomohou rozvíjet a zlepšovat veřejnou infrastrukturu celého Česka,“ vysvětluje Rojíček.



Výsledky statistiků ukazují, že většina dětí chodí do školy v místě bydliště. Nejen že pešky chodí bezmála polovina dotázaných dětí, ale cesta jim trvá do deseti minut. Druhým nejčastěji zmiňovaným intervalem je pak 20 až 30 minut. Naopak více než hodinu na cestě do školy každý den stráví jen 1,1 procenta žáků. Zhruba polovina procenta dojíždí i více než dvě hodiny.



Autem cestou do práce, MHD až na třetím místě

Ve statistice jsou rozdělené příměstské autobusy a MHD ve městech na dvě kategorie. Na druhé místo se tak dostalo dojíždění autem. Tak vozí děti do školy i Jana Poledníková z Brna.

Minisčítání 2020 Dotazník vyplnilo 18 833 dětí ve věku 8 až 15 let.

„Beru je cestou do práce. Pro mě je to zajížďka pár minut, ony by jinak musely jezdit autobusem a cesta by jim trvala asi hodinu. Takže když škola je, jezdí domu až po ní a kroužcích, když je nevyzvedne někdo z nás,“ popisuje režim dvaačtyřicetiletá Jana, která pracuje v kanceláři.



Městskou hromadnou dopravou jezdí zhruba 15 procent žáků a meziměstským autobusem 14,2 procenta. Brusle, kolo, koloběžku nebo skateboard na cestu volí tři procenta žáků, ze 70 procent jde o chlapce. Každodenní dojíždění, které je dlouhé, se týká až studentů vysokých škol, nebo těch, kteří jezdí na nižší stupně gymnázií.



Do Prahy například dojíždí do školy přes 56 700 studujících, čili do hlavního města dojíždí téměř třetina studentů. V Jihomoravském kraji do škol dojíždí 68 400 žáků, z čehož dvě pětiny tvoří studenti žijící za hranicí kraje. Nejčastější destinací je Brno, kam každý den míří skoro dvě třetiny všech lidí dojíždějících za vzděláním. V Moravskoslezském kraji je nejčastější cílovou stanicí Ostrava, naopak nejvíce studentů každý den vyjíždí z obcí na Frýdecko-Místecku.