Omluva formou soukromého setkání, jak ji navrhl ministr školství Robert Plaga (za ANO), Minářovi nestačí. „Veřejná lež zasluhuje opravdovou veřejnou omluvu, ne vyhnutí se odpovědnosti, zametení pod koberec či pokrčení rameny za zavřenými dveřmi,“ uvedl Minář.
Náměstek si stojí za tím, že omluvu ihned po smazání příspěvku na síti zveřejnil. „Já jsem se panu Minářovi už omluvil, i když ne přímo adresně. Pak jsem mu samozřejmě nabídl omluvu z očí do očí. Jestli on tam chtěl mít kamery, tak s tím bych já neměl problém,“ uvedl Kettner pro iDNES.cz.
Odvolejte ho, apelují Minář s Halíkem na Plagu. Jeho náměstek šířil falešnou fotku
Doplnil, že předžalobní výzvu řeší s advokáty. Sdělil také, že pokud předseda spolu Milion chvilek pro demokracii na omluvě adresované přímo jemu trvá, je připraven ji učinit.
Plaga minulý týden řekl, že o odvolání náměstka zatím neuvažuje. Na dotaz, zda SPD bude problém řešit, případně navrhne na ministerstvo někoho jiného, mluvčí hnutí Lenka Čejková minulý týden zopakovala, že Kettner byl uveden v omyl, za nedorozumění se omlouvá a napříště bude velmi pečlivě kontrolovat pravost fotografií.
K odvolání Kettnera vyzval Plagu Milion chvilek minulý týden ve čtvrtek. Za adekvátní reakci by to považoval i Halík, podle kterého není Kettnerův čin ojedinělým úletem, ale součástí rozvracečských snah SPD.
Náměstek za SPD sdílel falešnou fotku. Je na ní Minář s údajným žhářem z Pardubic
Kettner sdílel a později smazal fotografii vytvořenou pomocí umělé inteligence na sociální síti, kde se za to ve čtvrtek omluvil. „Opravdu nemám potřebu sdílet fake obrázky a texty. Naprosto si vystačím s realitou,“ uvedl s tím, že snímek nevytvořil.
Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. V souvislosti s případem zatím v ČR skončilo ve vazbě pět lidí. Polská média ve středu informovala o zadržení dalších dvou aktivistů.