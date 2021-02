Lockdown jako před rokem? Vláda zváží až tři týdny tvrdých omezení

„Když mluvíme o lockdownu, tak je to o tom, aby lidé minimalizovali kontakty,“ řekl předseda vlády. K lockdownu, tedy uzávěře České republiky, vyzval v pondělí už vládu šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula.



Podle zdroje MF DNES je ve hře omezení pohybu na vzdálenost 20 kilometrů od bydliště i omezení prodeje jen na nezbytně nutné zboží. A to až na tři týdny. Dodržování opatření by měla přísněji vymáhat policie.



Na ranním mimořádném jednání se hovořilo o možnosti uzavření dosud fungujících mateřských a části základních škol, řekl ministr Robert Plaga. Tuto variantu měl podle ministra navrhnout kolega z resortu zdravotnictví Jan Blatný.

Jednat bude vláda i o povinném nošení respirátorů i v zaměstnání, o testování zaměstnanců na covid-19, což řešila už na ranním jednání.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný v Senátu při jednání o pandemickém zákonu potvrdil, že vláda uvažuje o uzavření ško i o povinném nošení respirátorů i v zaměstnání.



Loni na jaře platil s výjimkami zákaz volného pohybu

Je dobré si připomenout, co platilo loni v březnu, když na to Babiš přímo odkazuje. Vláda tehdy zakázala cesty Čechů do zahraničí a rozhodla, že ani cizinci nesmí přijet do České republiky. Doporučila také občanům nad sedmdesát let, aby kvůli koronaviru nevycházeli ven.

Otevřené byly v zásadě jen potraviny, lékárny a benzinové pumply, později kvůli šití roušek vláda otevřela galanterie.

Platil zákaz volného pohybu s výjimkou nezbytných cest za rodinou, pro zajištění základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata či vyřízení nezbytných bankovních nebo poštovních služeb.



„Je to v podstatě jednoduché. Není kontakt, není přenos, ale chápu, že lidé jsou frustrovaní, chtějí normálně žít, ale to si musíme ještě chvíli počkat,“ prohlásil Babiš, který si ještě před rozhodnutí vlády naplánoval setkání s opozicí i s odbory.

Výjimku měly cesty do zdravotnických zařízení, včetně nezbytného doprovodu příbuzných a některé profese. Konkrétně lidé zajišťující bezpečnost, zdravotní péči, sociální péči, veřejnou hromadnou dopravu či rozvážkovou službu. Lidé nesměli ven bez zakrytých dýchacích cest a v obchodech byly i vymezené nákupní hodiny pro seniory nad 65 let.