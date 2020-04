Vláda potvrdí prodloužení nouzového stavu, projednat má i pomoc kultuře

Zaorálek chce pro nezávislé kulturní subjekty bez vlastního zřizovatele pomoc ve výši 440 milionů korun, které se přidají do grantového řízení. Navrhuje také zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů a pro resortní příspěvkové organizace letošní příspěvek navýšit o 300 milionů.

Vláda se měla původně sejít ve středu, ale o den jednání odložila kvůli jednání Sněmovny, která schvalovala ve zrychleném režimu celkem 18 vládních návrhů ke zmírnění dopadů pandemie.

Poslanci kývli mimo jiné na to, že do konce letošního roku nebudou moci vypovědět z bytu nájemníky, kteří budou mít do konce července problém s placením nájmů. Podobné opatření s podobnou ochrannou lhůtou schválila Sněmovna i pro lidi, kteří podnikají v pronajatých prostorách.

Vláda by se také měla podle vicepremiéra Karla Havlíčka zabývat obnovením Národní ekonomické rady vlády. Hlavním úkolem rady složené ze zástupců ekonomů i velkých firem má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také vyhodnotit i opatření přijatá kvůli koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021.



Nákaza onemocnění covid-19 se v Česku prokázala už u 5 335 lidí, ve středu přibylo 295 pozitivních případů. Počet obětí s koronavirem přesáhl stovku, podle posledních údajů zemřelo 104 lidí. 243 pacientů se z nemoci uzdravilo.