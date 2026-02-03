Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Zbytečná schůze, říká Babiš

Dost hlasů však opozice na povalení vlády nemá. Pětice stran – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 – jich má dohromady 92, musela by tak přesvědčit nejméně devět vládních poslanců, aby se k ní přidali.
Za marnou proto schůzi označil premiér Babiš. „Je to zbytečná schůze, tu stojedničku, předpokládám, nebudete mít. Takže nevím, mohli byste už nás nechat pracovat, abychom mohli plnit ten program pro lidi,“ řekl minulý týden ve Sněmovně Babiš.
|
Bude to zbytečná schůze, tu stojedničku nebudete mít, řekl poslancům Babiš
Schůzi opozice vyvolala poté, co prezident Petr Pavel zveřejnil esemeskovou komunikaci mezi Macinkou a prezidentovým poradcem Petrem Kolářem, kterou Pavel označil za vydírání.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.
|
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Babiš označil Macinkův postup za nešťastný, ale neodvolal ho, jak ho k tomu vyzvala opozice.
O víkendu zaplnily desetitisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze a dolní část Václavského náměstí. Shromáždění na podporu hlavy státu svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.
Podle šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jich bylo 80 až 90 tisíc. Minář na demonstraci oznámil, že pokud výzvu Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc. V pondělí Minář na sociální síti X oznámil, že podpisů je už 680 tisíc.
|
Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“
Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře se protáhne téměř jistě až do středy. Samotné hlasování očekává předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura nejdříve ve středu večer.
Babiš se s prezidentem Pavlem sejde ve středu ráno. Potom odletí do Říma. Schůze se nebude účastnit ani Macinka, a to kvůli pracovní cestě do Spojených států.