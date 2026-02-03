Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Zbytečná schůze, říká Babiš

Josef Kopecký
  6:21
Devatenáct dnů poté, co získala vláda ANO, SPD a Motoristů vedená Andrejem Babišem důvěru většiny Sněmovny, když ji podpořilo 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, začne ve Sněmovně mimořádná schůze, na které chce opozice vládě vyslovit vládě nedůvěru, protože premiér neodvolal ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinku. Prezident Petr Pavel řekl, že ho Macinka vydíral.
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka před hlasováním o důvěře...

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na novoroční oběd se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO)....
Poslanec Filip Turek v Lánech, kam dorazil s ministrem zahraničí Petrem...
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou svolal...
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
6 fotografií

Dost hlasů však opozice na povalení vlády nemá. Pětice stran – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 – jich má dohromady 92, musela by tak přesvědčit nejméně devět vládních poslanců, aby se k ní přidali.

Za marnou proto schůzi označil premiér Babiš. „Je to zbytečná schůze, tu stojedničku, předpokládám, nebudete mít. Takže nevím, mohli byste už nás nechat pracovat, abychom mohli plnit ten program pro lidi,“ řekl minulý týden ve Sněmovně Babiš.

Bude to zbytečná schůze, tu stojedničku nebudete mít, řekl poslancům Babiš

Schůzi opozice vyvolala poté, co prezident Petr Pavel zveřejnil esemeskovou komunikaci mezi Macinkou a prezidentovým poradcem Petrem Kolářem, kterou Pavel označil za vydírání.

„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.

„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Babiš označil Macinkův postup za nešťastný, ale neodvolal ho, jak ho k tomu vyzvala opozice.

O víkendu zaplnily desetitisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze a dolní část Václavského náměstí. Shromáždění na podporu hlavy státu svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.

Podle šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jich bylo 80 až 90 tisíc. Minář na demonstraci oznámil, že pokud výzvu Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc. V pondělí Minář na sociální síti X oznámil, že podpisů je už 680 tisíc.

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře se protáhne téměř jistě až do středy. Samotné hlasování očekává předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura nejdříve ve středu večer.

Babiš se s prezidentem Pavlem sejde ve středu ráno. Potom odletí do Říma. Schůze se nebude účastnit ani Macinka, a to kvůli pracovní cestě do Spojených států.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA. Jednat se má v Turecku

Íránský prezidentský kandidát Masúd Pezeškján (25. června 2024)

Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil dle agentury AFP zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod...

3. února 2026  6:32,  aktualizováno  6:56

Změna názoru, manželé Clintonovi budou nakonec v kauze Epstein vypovídat

Hillary a Bill Cintonovi na pohřbu Arethy Franklinové (Detroit, 31. srpna 2018)

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, někdejší ministryně zahraničí, Hillary Clintonová budou vypovídat v Kongresu v kauze Jeffreyho Epsteina, oznámil jejich mluvčí Angel...

3. února 2026  6:52

Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Zbytečná schůze, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka před hlasováním o důvěře...

Devatenáct dnů poté, co získala vláda ANO, SPD a Motoristů vedená Andrejem Babišem důvěru většiny Sněmovny, když ji podpořilo 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, začne ve Sněmovně mimořádná...

3. února 2026  6:21

Střet kvůli návrhu, ať očkují i lékárníci. Komora lékařů se konkurenci brání

Premium
Někteří lékárníci by chtěli očkovat tak jako lékaři. Pilotní projekt ukázal, že...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch plánuje postupné zavádění změn, které lékárnám umožní očkovat proti chřipce či zasílat domů i léky na recept. „Do léta předložím k diskusi návrh prvního zákona,...

3. února 2026

Omezit kamiony během dopravní špičky. Volné dálnice má přinést dynamické mýtné

Premium
Ministr dopravy Ivan Bednárik

Páteční dopravní špička a pravý pruh přeplněný projíždějícími kamiony. Těch jen za posledních pět let podle počtu registrovaných mýtných jednotek přibylo na českých dálnicích více než 240 tisíc....

3. února 2026

Cenový klid vystřídala nervozita. Ze zásobníků plynu se těžilo víc než obvykle

Tanker Gaslog Gergetown v nizozemském Eemshavenu

Situace kolem zásob a dodávek zemního plynu v Evropě je nyní sice napjatější než v jiných letech, podle expertů však stále pod kontrolou. Vyšší spotřeba plynu na vytápění kvůli mrazům vedla k...

3. února 2026

Muž v Praze zemřel po pádu z okna, policie už byla na místě kvůli jinému případu

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z vysokých pater obytného domu...

Nečekaně napilno měli policisté v Gorazdově ulici v Praze 2, která propojuje dvě náměstí - Jiráskovo a Palackého. Zatímco vyšetřovali už pár dnů starý případ, spadl z jednoho z pater obytného domu...

2. února 2026  22:36

Českomoravskou vrchovinu po námraze trápí i ledovka, varuje řidiče předpověď

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Kromě námrazy se na Českomoravské vrchovině a jejím okolí začala v pondělí večer tvořit i ledovka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) rozšířil výstrahu, která pro ledovku platí do úterního...

2. února 2026  22:14

Umělci z demonstrace zareagovali na Klempíře vlastní debatou, zvou i ministra

Hynek Čermák v kostýmu slavného osobního strážce Franka Farmera, kterého...

Umělci, kteří se zúčastnili demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla a následně je pozval ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) na „vyříkání z očí do očí“, na výzvu odpověděli. Ministra...

2. února 2026  22:07

Drastický propad spolehlivosti německých drah: včas jede jen každý druhý vlak

Německo, vlak, ilustrační foto. (4. března 2011)

Nedochvilnost německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB), za kterou je dlouhodobě kritizován, se v lednu ještě zhoršila. Podle vyjádření DB dorazilo včas pouze 52 procent spojů. Tyto údaje...

2. února 2026  21:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po srážce dvou vozidel na dálnici D55 uzavřela policie provoz v obou směrech

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Na konci úseku dálnice D55 u Napajedel na Zlínsku navazujícím na silnici I/55 se dnes večer srazilo nákladní a osobní auto. Nehoda cestu uzavřela. Kolony se tam ale netvoří, auta úsek mohou objet....

2. února 2026  20:46,  aktualizováno  21:02

Revoluci v ČTK nechystám. Ovčáček o financování médií i komunikaci Hradu

Premium
Jiří Ovčáček

Jiřího Ovčáčka si veřejnost nejčastěji spojuje s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, kterému dělal roky hradního mluvčího. Předtím psal do komunistických Haló novin. V rozhovoru pro iDNES.cz...

2. února 2026  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.