Z toho se nevykecáte, řekla Schillerová. Poslanci budou řešit korupční kauzu

Její ANO usilovalo o to, aby poslanci korupční skandál řešili už v pátek, ale šéf poslanců hnutí STAN Josef Cogan to vetoval.

„Přicházím s novým bodem, který bych tak pracovně za pochodu nazval Pražská kauza STAN a její přesah na celostátní politiku. Já se omlouvám, my jsme čtrnáct hodin jednali o kauze Petra Hlubučka. Opozice nakonec na protest proti jednání koalice opustila zastupitelstvo v půl třetí ráno, zastupitelstvo dál pokračovalo,“ řekl poslanec Patrik Nacher, který vyzval, aby kauzu řešili poslanci již v pátek.

„A ty informace, které tam zazněly na mikrofon, dámy a pánové - a nebylo to od opozice, bylo to od koalice, bylo to mimo jiné od radní Hany Kordové Marvanové - jsou natolik závažné, že si myslím, že si zaslouží tady slyšet stanovisko jak premiéra tak ministra vnitra,“ uvedl Nacher. Kordová Marvanová, která v minulých volbách v hlavním městě zvolena jako nestranička za hnutí STAN, bude na podzim kandidovat do Senátu za koalici Spolu a navrhla ji ODS.

„Já nevím, jestli máme tady opravdu řešit věci samosprávy, jestli tady řešit třeba Brno, jestli máme řešit třeba Chomutov do budoucna nebo cokoli jiného. V podstatě orgány činné v trestním řízení jednají. V téhle chvíli my máme předně řešit věci, které má na starosti Sněmovna,“ vetoval šéf poslanců STAN snahu jednat o korupční kauze, do níž je zapleten dosud vysoce postavený politik z jeho hnutí.

ANO tak vyvolá mimořádnou schůzi Sněmovny, vyslovení nedůvěry vládě ale iniciovat nebude. Kvůli nadcházejícím předsednictví Česka v Radě Evropské unie nechce poškodit obraz Česka.