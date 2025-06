Poslanci na žádost ANO projednají kauzu bitcoinů, Blažek u toho ale nebude

ANO požádalo o schůzi poslanců nazvanou „Ministr Blažek pere peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit“.

Blažkovu demisi už přijal prezident Petr Pavel a příští týden jmenuje novou ministryni spravedlnosti, místopředsedkyni ODS Evu Decroix.

To opoziční ANO, SPD a Piráti nepovažují za dostatečné. Podle Pirátů by se měl poroučet i ministr financí Zbyněk Stanjura, podle ANO a SPD by měla dát demisi celá vláda.

„Prohlašuji, že kolega ministr financí Zbyněk Stanjura byl o podrobnostech věci informován se zpožděním a v době uzavírání smlouvy je ode mne nevěděl. Totéž platí o všech ostatních členech vlády, včetně předsedy vlády,“ řekl ve středu Blažek po jednání vlády. Dál už se kauze nehodlá vyjadřovat.

Jako jediné si vyhradilo právo věc dál komentovat státní zastupitelství, omlouvala Blažka, že nedorazí, jeho stranická kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová.

Tomáš Jiřikovský, od něhož ministerstvo spravedlnosti pod vedením Blažka přijalo miliardy, které pak prodalo za téměř miliardu korun, v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Na transakci s bitcoiny, kterou ministerstvo vydražilo za téměř miliardu korun, podle Blažka nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že dar pro ministerstvo spravedlnosti pocházel z trestné činnosti.

„Vyvození politické odpovědnosti jsme udělali,“ prohlásil premiér Fiala po jednání Bezpečnostní rady státu. Opozice s tím nesouhlasí a šéf ANO Andrej Babiš avizoval, že jeho ANO vyvolá i hlasování o nedůvěře vládě. Na svržení vlády ale – stejně jako při předchozích pokusech – nemá hlasy.

Koaliční strany konání čtvrteční mimořádné schůze umožní. Prezident Petr Pavel v úterý před poslanci kauzu označil za velký průšvih, který může snížit důvěru ve spravedlnost a instituce a poškodit Česko v zahraničí.