Poslanci budou hlasovat o nedůvěře vládě. Opozice kritizuje Macinku i Babiše

Josef Kopecký
  5:55
Hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše čeká poslance pouze dvacet dnů poté, kdy kabinet ANO, SPD a Motoristů dostal důvěru většiny Sněmovny. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr Pavel vyčetl ministrovi zahraničí a šéfovi Motoristů Petru Macinkovi, že ho vydíral esemeskami. „Nejde jen o frackovité chování jednoho ministra,“ řekl ale šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. (3. února 2026)

Na mimořádné schůzi Sněmovny (3. února 2026)
Ministr školství za ANO Robert Plaga a šéf poslanců SPD Radim Fiala
Šéfka poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová na mimořádné schůzi Sněmovny
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (3. února 2026)
Vytkl premiérovi Andreji Babišovi stále neřešený střet zájmů a vládě snahu dát náhubek veřejnoprávním médiím a destruovat profesionální státní správu zrušením služebního zákona.

Spouštěčem mimořádné schůze Sněmovny bylo ale chování ministra Macinky a to, že proti němu premiér Babiš nezakročil. Kvůli tomu přišly v neděli do centra Prahy desetitisíce lidí vyjádřit podporu Pavlovi a výzvu Stojíme za prezidentem už podepsalo přes 700 tisíc lidí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář řekl, že pokud ji podepíše milion lidí, bude shromáždění na Pavlovu podporu i na pražské Letné.

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

„Vyhrožovat hlavě státu není odvaha, ale donebevolající drzost,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého se premiér a předseda ANO Andrej Babiš chtěl kauzou promlčet.

Babiše ráno čeká na Hradě jednání s prezidentem Pavlem. Odpoledne ve Sněmovně nebude. Míří do Itálie, kde ho čeká jednání s premiérkou Giorgiou Meloni.

Ve Sněmovně nebude ani Macinka, který je v USA. V neděli řekl, že jemu a ministerstvu zahraničí nezbývá nic jiného, než prezidenta Pavla ignorovat.

Vydírání prezidenta, buranství, střet zájmů, pálí opozice do Babišovy vlády

Do rozpravy před hlasováním bylo v úterý v noci, kdy byla mimořádná schůze přerušena, přihlášeno ještě 45 poslanců. Opoziční kritika zněla přímo v jednacím sále Sněmovny ve větší míře až po sedmé hodině večer, do té doby se u řečnického pultu střídali hlavně členové vlády.

Premiér Andrej Babiš označil mimořádnou schůzi vyvolanou opozicí za politické divadlo, kabaret a festival pokrytectví. Opozice nemá k povalení jeho vlády dost hlasů. Má 92 poslanců, ke svržení vlády jich je třeba 101 a nikdo z poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě ani nenaznačil, že by se mohl k opozici přidat.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

4. února 2026

