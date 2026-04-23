Běh a procházka pro miminka do dlaně. Lidé podpoří předčasně narozené děti

Nezisková organizace Nedoklubko pořádá už šestý ročník běhu a procházky pro miminka do dlaně. Akce, během které 3. května vyrazí do ulic tisíce lidí, má za cíl podpořit rodiče předčasně narozených dětí. Výtěžek poputuje na podporu neonatologických oddělení, která o tyto děti pečují, uvedla ředitelka organizace Lucie Žáčková.

Výkonná ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková (uprostřed) ve stánku v Žlutých lázních (5. května 2024) | foto: Nedoklubko

„Výtěžek směřuje přímo na neonatologická oddělení. Pomáhá zlepšovat podmínky péče a komfort dětí i jejich rodičů,“ uvedla Lucie Žáčková, ředitelka Nedoklubka. Akce zároveň podporuje psychosociální rozvoj a takzvanou peer to peer podporu rodin, tedy formu vzájemné pomoci založená na sdílení zkušeností mezi lidmi.

„Posiluje i vzdělávání rodičů a zdravotníků v oblasti péče zaměřené na rodinu. Za každým krokem je konkrétní příběh dítěte, které přišlo na svět příliš brzy, i rodiny, která se učí zvládat nečekanou realitu,“ dodala ředitelka.

Projekt jsem nemohla nechat padnout, vzpomíná ředitelka Nedoklubka

Událost se koná v neděli 3. května a skládá se z celkem sedmnácti regionálních akcí. Zapojit se podle organizace může každý a forma aktivity je zcela na účastníkovi. Lidé si volí mezi chůzí a během a vybírají si délku trasy.

Do aktivity se zapojují i rodiny s vlastní zkušeností s předčasným porodem. Pro rodinu Anežky, která byla narozená ve 27+1 týdnu těhotenství, byly tři měsíce strávené na neonatologickém oddělení náročnou zkouškou.

„Velkou oporou pro nás byl nejen zdravotnický personál, ale i Nedoklubko. Už při odchodu z porodnice jsme věděli, že chceme podporu vrátit. Procházka je jedna z možností. Letos nás čeká druhá a chceme z ní udělat tradici,“ vysvětlil František, otec Anežky.

Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

Událost upozorňuje právě na náročná období, kterými si dotčené rodiny prochází. Podle Neklubka je důležitá nejen odborná péče, ale i lidská blízkost a podpora.

V Česku se narodí každoročně více než 6 tisíc dětí předčasně a ačkoliv jim moderní medicína dává stále větší šanci na kvalitní život, lékaři z neonatologických oddělení podporu oceňují.

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

„Setkávat se s dětmi a jejich rodinami je pro nás připomínkou smyslu naší práce. Tato akce propojuje odbornou péči s reálnými životními příběhy a je zároveň poděkováním celému týmu. Děkujeme za finanční podporu všem, kteří naše oddělení podporují. Pomáhá nám to zlepšovat podmínky péče o malé pacienty i jejich rodiče,“ řekl předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.

Nezisková organizace Nedoklubko vznikla v roce 2002 za účelem systematické podpory rodičů předčasně narozených dětí a neonatologických oddělení. K formám této podpory patří zejména vzdělávání či přímá podpora.

Běh a procházka pro miminka do dlaně. Lidé podpoří předčasně narozené děti

