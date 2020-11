Ministryně změnila názor na udělení milosti kvůli psychice zlodějčiny dcery

Žena o milost žádala již dvakrát. První žádost však v květnu zarazilo ministerstvo spravedlnosti. Druhé žádosti vyhověl v říjnu prezident Miloš Zeman, a to z humanitárních důvodů. Žádost nyní potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti.

Názor změnilo poté, co psycholožka uvedla, že nezletilá dcera ženy má kvůli blížícímu se dalšímu nástupu matky do vězení sebevražedné tendence. Vyplývá to z přípisu, který Hradu poslala ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a který si ČTK vyžádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dcera trpí depresemi, odůvodnila žena

Matka pěti dětí měla soudně odložený výkon trestu odnětí svobody do letošního 21. listopadu, a to kvůli péči o nejmladšího potomka. Nejnovější žádost o milost si podala sama a odůvodnila ji vážnými humanitárními důvody. Napsala, že její nejstarší dcera trpí depresemi a že se obává o dívčin život.

Role ministerstva při žádosti o milost Ministerstvo spravedlnosti může na základě žádosti o milost posoudit veškeré okolnosti daného případu, zejména si může vyžádat vyjádření ošetřujícího lékaře, zda dotyčný trpí závažnou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život. Pokud ministerstvo zjistí, že žádost o milost je důvodná, postoupí tuto věc Kanceláři prezidenta republiky k rozhodnutí. V opačném případě ministr spravedlnosti žádosti o milost zamítá. Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Dcera dochází k psycholožce od roku 2017, kdy její matka rovněž pobývala za mřížemi. Dívka uvádí, že ji tehdy zneužíval matčin partner. Letos v červnu začala hovořit o sebevraždě, pokud se matka do vězení opět vrátí. Podle zprávy psycholožky je nutné k jejímu vyjádření přistupovat jako k věrohodnému. Psychiatr doplnil, že dívka řeší tíživou situaci sebepoškozováním a užíváním léků.



Ministryně Benešová označila případ za výjimečný a milost postoupila Hradu k posouzení „vzhledem k závažnosti rodinné situace žadatelky a vzhledem k zájmu dotčeného dítěte“.

Osm krádeží. Brala maso i víno

Milost se týká čtyř rozsudků, které ženu potrestaly za osm krádeží spáchaných v letech 2013 až 2019. Žena brala v prodejnách potravin zboží v řádu stokorun, například uzeniny, maso nebo víno. V rejstříku trestů má devět dalších odsouzení - převážně za krádeže, ale také za výtržnictví nebo za ublížení na zdraví. Na některé tresty se vztáhla amnestie.

Zeman svou šestnáctou milost odůvodnil jak závažným duševním stavem dcery, tak i tím, že se žena o svých pět dětí vzorně stará. To podle Hradu potvrdila vedoucí místně příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí i ředitelka azylového domu, kde nyní omilostněná žena s dětmi přebývá. Kdyby nastoupila do vězení, musely by děti do dětských domovů. Prezident milost udělil pod podmínkou, že se žena do tří let nedopustí úmyslného trestného činu.

Podmínka: Pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin

Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Nejkontroverznější Zemanovou milostí zůstává omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Stanovené podmínky nesplňoval také omilostněný z letošního března. Zeman se mu ale rozhodl milost udělit jako ocenění za to, že rychlým poskytnutím první pomoci zachránil život ženě na venkovním pracovišti. Muž si odpykával dvouletý trest za zanedbání povinné výživy.