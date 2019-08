S čističem graffiti se potkám, trest za vraždy si odpykal, řekl primátor Hřib

„Pan Černý si svůj trest odpykal a v současné době přináší společnosti užitek. Stále platí i to, že musíme zlepšit procesy města tak, aby byly rychlejší a občané nebyli motivování k takovýmto partyzánským akcím, které mají svá rizika,“ sdělil iDNES.cz primátor Zdeněk Hřib.

Nechci gloriolu, vraždil jsem a byl ve vězení Zpověď čističe z Karlova mostu

Miloslav Černý se proslavil jako čistič graffiti z Karlova mostu, které odstranil nečekaně přes noc, byť památkáři a technické služby práce odhadovali na daleko delší dobu.

O své minulosti, kdy spáchal dvojnásobnou vraždu a dostal výjimečný trest 20 let vězení, z něhož si nakonec odpykal jedenáct a půl roku, Černý promluvil, protože nechce být brán jako celebrita.

Za briskní odstranění graffiti ho pochválil právě i primátor Hřib, který si s Černým na pondělí naplánoval workshop. Na Dvořákově nábřeží budou na takzvaném limnigrafu Na Františku zkoušet moderní metody odstraňování graffiti.

Černého přiznání podle primátora přináší i jiný rozměr. „Náprava a návrat odsouzených do společnosti je důležitým aspektem funkčního a bezpečného státu. Pan Černý by mohl svůj příběh spojit například s projektem yellowribbon.cz, který se věnuje tématu zaměstnávání bývalých vězňů,“ poznamenal Hřib.

Yellow Ribbon Run neboli Běh se žlutou stužkou je projekt, který chce bořit předsudky proti lidem po výkonu trestu. Myšlenkou je ukázat, že i tito lidé mají dostat šanci na plnohodnotný život a při hledání práce by neměli být znevýhodňováni. Yellow Ribbon Run se v Česku poprvé běžel v roce 2016. Žlutá stužka je symbolem návratu z vězení na svobodu a úspěšného začlenění do společnosti.

Primátor již ve čtvrtek navrhl, aby bylo Černému za jeho pomoc zaplaceno. Podle Hřiba totiž ještě před tím, než graffiti z mostu zmizelo, oslovila magistrát firma, která nabízela odstranění za použití laseru zdarma. Jenže tenhle postup neschválili magistrátní pamákáři.

„Potěšilo mě, že jsem byl kontaktován panem primátorem, abychom jim pomohli a zúčastnili se workshopu o moderním odstraňování graffiti. Co jste viděli v souvislosti s Karlovým mostem, je jen určitá výseč antigraffiti programu,“ řekl Černý v rozhovoru pro iDNES.cz.

Černého čin vyvolal obšírné reakce veřejnosti. Sám podotýká, že po obdivu a děkovných vyjádřeních netouží. „Už nechci dostávat děkovné dopisy, nechci, aby mě někdo navrhoval na státní vyznamenání a podobně. Já se dnes nejen snažím nešířit kolem sebe zlo, ale i někomu pomáhat. A jestli je to člověk, nebo Karlův most, to už nehraje roli,“ prohlásil.

Čistič graffiti Miloslav Černý promluvil o své minulosti před kamerou