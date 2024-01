Debata o vrahovi z fakulty by neměla být tabu, říká speciální pedagog

Novinářům bylo z různých míst doporučováno o vrahovi nepsat, a to kvůli riziku, že by ho mohl někdo napodobit. Co si o tom myslíte?

Mám jeden příměr, který se může zdát nepatřičný. Když bylo po druhé světové válce, a to se bavíme o nesrovnatelných hrůzách, civilizovaná společnost vůbec nechápala, že lidské bytosti mohly udělat něco tak strašného jiným lidským bytostem, američtí psychiatři a psychologové při norimberském procesu zkoumali osobnosti válečných zločinců. My žijeme v době, kdy jsme se cítili v bezpečí. Pak se stane něco nevídaného. Potřebujeme nějaký čas, abychom se z této tragédie vzpamatovali. Jsme toho plní a potřebujeme si o tom povídat.

Ono nestačí, když rodina poskytuje potomkovi servis. Ta venkovní fasáda může být skvělá, ale podstatné je, co se za ní skrývá. I akademicky vzdělaní lidé mohou své dítě týrat, navíc to mnohdy dělají rafinovanějším způsobem.