Zásah do předvolební kampaně, hodnotí politologové Zemanův dopis Hřibovi

Podle Josefa Mlejnka, politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je celá situace zvláštní. Prezident totiž podle něj nemá žádnou ústavní kompetenci vyzývat k rezignaci primátora. „Ten je zodpovědný pražskému zastupitelstvu, nikoliv prezidentovi. Myslím si, že to je nějaká předvolební hra,“ hodnotí celý prezidentův krok Mlejnek.

Doplnil, že nepamatuje, že by jakýkoliv prezident kritizoval primátora stran dopravní situace. Celý Zemanův počin označil za problematický. „Hřib má zodpovědnost primárně vůči zastupitelstvu, sekundárně samozřejmě vůči voličům. S prezidentem to nemá nic společného. Kdyby primátor dejme tomu spáchal závažný trestný čin a prezident cítil v rámci své politicko-morální autority potřebu se k tomu vyslovit, budiž. Ale pokud někomu vadí pár uzavírek v Praze přes léto, podle mě se jen rozhodl nějakým způsobem vstoupit do volební kampaně a poškodit Piráty nebo na ně zaútočit,“ uvedl.

S tím souhlasí i Ladislav Mrklas, politolog z Cevro institutu. „Tohle je velmi daleko za hranicí toho, o čem by měl prezident mluvit, nota bene v předvolební době. Myslím, že to je další důkaz toho, že Miloš Zeman je prezident, který nezná jakékoliv meze a můžeme se u něj nadít čehokoliv,“ řekl. Standardní podle něj není ani vyzývání primátora k rezignaci. „Ale koho ze Zemanových či Babišových voličů to zajímá?“ ptá se.

Doplnil, že Zemanovi podle něj jde o oslabení Pirátů. Na protipirátskou notu ostatně podle něj vsadil v kampani premiér Andrej Babiš. „Ti jsou pro Zemana dnes nepřátelé číslo jedna, takže myslím, že se je snaží před volbami poškodit, především v očích pražských voličů,“ uvedl.

Nemyslí si ale, že by mohla celá situace přihrát voliče premiérovi Babišovi a jeho hnutí ANO, o kterém Zeman v minulosti prohlásil, že jej bude volit. K tomu vyzval i občany. „Potenciál Babišovy strany je v Praze poněkud menší než v kterémkoli jiném kraji. Neočekávám, že zrovna toto by mělo rozkolísat veřejné mínění,“ řekl. Poukázal přitom na to, že voliči Pirátů v drtivé většině hodnotí prezidenta Zemana negativně. „Představuje pro ně tak velkého nepřítele, že je to v jejich očích spíše pochvala,“ míní.

Spíše než ANO by tak z celé situace podle něj mohla těžit konkurenční koalice SPOLU, která sdružuje trojici stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Ta je v Praze v opozici a sama poukazuje na to, že vedení Prahy se o dopravní situaci ve městě příliš nezajímá. Mohlo by jim to přihrát nějaké hlasy,“ řekl.

Zda téma zvedne i premiér Babiš, politologové nechtějí odhadovat. „Dost možná to nechá být a nebude se k tomu vyjadřovat, protože v tomto ohledu už za něj veškerou práci udělal prezident. Když by si k tomu přisadil, začne se to interpretovat jako společný podnik Babiše a Zemana,“ řekl Mlejnek. Připomněl přitom situaci v hlavním městě před posledními komunálními volbami, kdy za dopravní situaci v Praze kritizovali političtí oponenti tehdejší primátorku Adrianu Krnáčovou, bývalou členku hnutí ANO. „Možná si to tedy vyhodnotí tak, že je taktičtější o dopravě mlčet,“ míní.

Obecně podle něj sice doprava voliče zajímá, není ale zpravidla klíčovým tématem předvolebních kampaní. Důvodem je, že jde o hodně odborné téma, kde nelze příliš využít populismu. V tomto případě podle něj může nést část Pražanů nelibě, jakým způsobem se Piráti staví k automobilové dopravě v hlavním městě. „Na druhou stranu to může získávat sympatie těch, kdo jsou přesvědčeni o tom, že auta do center velkých měst nepatří a že by to mělo být řešeno hromadnou dopravou. Jaký je poměr mezi těmi skupinami, se ukáže až za rok při komunálních volbách v Praze,“ řekl Mrklas.