Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu v motolské nemocnici podstoupil zákrok, který se týkal zažívacího traktu. Na sociální síti X o tom informoval jeho blízky spolupracovník Luboš Procházka. Zemanův stav je stabilizovaný, podle jeho manželky Ivany zůstane v péči lékařů po zbytek týdne.
Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

foto: Michal Růžička, MAFRA

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
Exprezident Miloš Zeman s kandidátkou za hnutí Stačilo! Janou Maláčovou při...
„Miloš je po zákroku, který se týkal zažívacího traktu. Důležité je, že vše proběhlo bez komplikací, nyní je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře. V péči lékařů zůstane i v příštích dnech,“ uvedla prostřednictvím Procházkova příspěvku na síti X Ivana Zemanová, která Zemana ve středu odpoledne v nemocnici navštívila.

V Motole je Zeman od pondělí. Procházka již dříve uvedl, že exprezidenta čeká důležité vyšetření. Zeman následně upřesnil, že jde o plánované vyšetření. „Milí přátelé, zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici,“ napsal v příspěvku na Facebooku.

Miloš Zeman je opět v motolské nemocnici, k jeho stavu se vyjádří rodina

V říjnu podstoupil Zeman akutní operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden. „Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí,“ řekl tehdy.

Zeman byl během svého desetiletého mandátu v nemocnici několikrát. Po sněmovních volbách v říjnu 2021 byl ve velmi vážném stavu převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde strávil celkem 48 dní. Nějaký čas byl na klinice intenzivní medicíny. Podle lékařů šlo o komplikace spojené s chronickým onemocněním. V ÚVN byl i před zmíněnými volbami, a to kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání.

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

Premium

Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...

5. listopadu 2025  16:17

Benda hledá osm statečných. Okamura je bezpečnostní riziko, řekl premiér Fiala

Přímý přenos

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o 108 hlasů poslanců, prosazuje do čela dolní komory...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  15:55

