Zeman ve vysílání špatně artikuloval. Silná bronchitida, tvrdí jeho spolupracovník

Autor:
  11:29
Bývalý prezident Miloš Zeman po volbách vystoupil v pořadu Xaver Live, kde mimo zkritizoval ministra zahraničí Jana Lipavského. V rozhovoru s radním České televize Lubošem Xaverem Veselým špatně artikuloval a místy mu bylo obtížné rozumět. Podle jeho mediálního zástupce Luboše Procházky se exprezident v minulých týdnech léčil s bronchitidou a bral antibiotika.
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Exprezident Miloš Zeman po debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
35 fotografií

„Největší překvapení voleb? Vysoký počet preferenčních hlasů pro Jana Lipavského,“ podivil se Miloš Zeman ve vysílání pořadu Xaver Live s Lubošem Xaverem Veselým. „Ptejme se, jak se sbírají preferenční hlasy,“ dodal.

Na otázku, co Lipavského úspěch vypovídá o koalici SPOLU, odpověděl, že „ostatní jsou ještě horší než on“. Lipavský v Praze dostal ve volbách 62 600 preferenčních hlasů a stal se druhým nejkroužkovanějším kandidátem v Česku. „Zamyslel ses nad tím, jestli to někdo neudělal z recese?“ zeptal se Zeman poté Xavera Veselého. „Je to možné, všechno je možné,“ dodal.

Na sociálních sítích se následně objevily komentáře, které upozorňovaly na to, že Zeman měl ve vysílání problémy s artikulací. Podle některých uživatelů by za tím mohl být alkohol.

Zemanův mediální zástupce a novinář Luboš Procházka ale tvrdí, že na vině je nemoc.

„Miloš Zeman prodělal v minulých týdnech silnou bronchitidu a bral antibiotika. A má ještě doznívající problémy s kašlem. To pak člověk nemluví úplně čistě. Přesto chtěl splnit všechny pracovní závazky,“ okomentoval video Procházka, který je mimo jiné autorem knihy Spiknutí o okolnostech hospitalizace Miloše Zemana po volbách v roce 2021.

Zeman bojoval za plentou s volebním lístkem. Pak pozval Bobošíkovou na drink

Podle informací iDNES.cz dostal Zeman antibiotika na čtrnáct dní a dobíral je až o volebním víkendu. Ještě minulý čtvrtek přitom na debatě s lídryní Stačilo! v Praze Janou Maláčovou pil víno. Lékaři konzumaci alkoholu při léčbě antibiotiky nedoporučují, může totiž snížit jejich účinnost nebo zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Podle dřívějšího vyjádření Procházky Zemana v té době trápila bolavá záda. „Co je smutné na tom, že si dáte víno? Jak už jsem psal, pana prezidenta bolí záda, to je celé,“ reagoval tehdy jeho mediální zástupce.

Exprezident Miloš Zeman na debatě s Janou Maláčovou v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Exprezident Miloš Zeman na debatě s Janou Maláčovou v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Vstoupit do diskuse (83 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla dálnice ve směru na...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  11:54

TOP 09 čeká volba lídra, nominaci má Pospíšil, zájem kandidovat naznačil Havel

Za měsíc čeká TOP 09 volba nového vedení. Nominaci pražské organizace na předsedu má bývalý šéf strany a nově znovu i poslanec Jiří Pospíšil. Zájem kandidovat na nového předsedu strany naznačil po...

7. října 2025  10:27,  aktualizováno  11:50

Došlo k nesprávnému odhadu a testování na zátěž, vysvětlil úřad výpadek eDokladů

Podle Digitální a informační agentury (DIA) se aplikace eDoklady během voleb potýkala s problémy kvůli nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. „Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi...

7. října 2025  11:42

„Dárek“ k Putinovým narozeninám. Ukrajinské drony poprvé doletěly za Ural

Sledujeme online

Rusko v noci a ráno zachytilo nad svým územím dohromady 209 ukrajinských dronů, uvedlo tamní ministerstvo obrany. Úřady Ťumenské oblasti na západě Sibiře tvrdí, že v pondělí večer byly tři drony...

7. října 2025  11:33

Nemůže dýchat, honem! Seniorka se bála o život vnuka, ten si z ní jen vystřelil

S těžkou uvěřitelnou bezohledností se při jednom ze svých výjezdů setkali zdravotničtí záchranáři ze Zlínského kraje. Na linku 155 se obrátila vyděšená seniorka, která našla svého vnuka v bezvědomí....

7. října 2025  11:29

Zeman ve vysílání špatně artikuloval. Silná bronchitida, tvrdí jeho spolupracovník

Bývalý prezident Miloš Zeman po volbách vystoupil v pořadu Xaver Live, kde mimo zkritizoval ministra zahraničí Jana Lipavského. V rozhovoru s radním České televize Lubošem Xaverem Veselým špatně...

7. října 2025  11:29

Zmrazení platů v justici bylo protiústavní, řekl Ústavní soud. Stát je musí dorovnat

Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem (ÚS), fixní platovou základnu zrušil. Stát musí platy zpětně dorovnat, podle odhadu ministerstva spravedlnosti jde o více než 800...

7. října 2025  9:12,  aktualizováno  11:25

Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes...

7. října 2025  11:20

Změna času 2025. Kdy začíná zimní a v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k původnímu času...

7. října 2025  11:17

Mladistvá dívka tajně porodila, dítě udusila a vyhodila. Dostala za to 2,5 roku

Olomoucký vrchní soud poslal na 2,5 roku do vězení dívku, která podle obžaloby tajně doma v pokoji ve Frýdku-Místku porodila, dítě udusila a hodila do kontejneru. Potvrdil tak letošní rozsudek...

7. října 2025  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto u krajnice, řidič v nemocnici bojuje o život

Napojeného na plicní ventilaci transportoval vrtulník do nemocnice řidiče osobního auta, které v úterý ráno smetl kamion u Těšetic na Znojemsku na silnici I/53. Nehoda ji v obou směrech uzavřela....

7. října 2025  7:52,  aktualizováno  11:12

Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci

Jordánsko převzalo 131 členů propalestinské flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová,...

7. října 2025  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.