„Největší překvapení voleb? Vysoký počet preferenčních hlasů pro Jana Lipavského,“ podivil se Miloš Zeman ve vysílání pořadu Xaver Live s Lubošem Xaverem Veselým. „Ptejme se, jak se sbírají preferenční hlasy,“ dodal.
Na otázku, co Lipavského úspěch vypovídá o koalici SPOLU, odpověděl, že „ostatní jsou ještě horší než on“. Lipavský v Praze dostal ve volbách 62 600 preferenčních hlasů a stal se druhým nejkroužkovanějším kandidátem v Česku. „Zamyslel ses nad tím, jestli to někdo neudělal z recese?“ zeptal se Zeman poté Xavera Veselého. „Je to možné, všechno je možné,“ dodal.
Na sociálních sítích se následně objevily komentáře, které upozorňovaly na to, že Zeman měl ve vysílání problémy s artikulací. Podle některých uživatelů by za tím mohl být alkohol.
Zemanův mediální zástupce a novinář Luboš Procházka ale tvrdí, že na vině je nemoc.
„Miloš Zeman prodělal v minulých týdnech silnou bronchitidu a bral antibiotika. A má ještě doznívající problémy s kašlem. To pak člověk nemluví úplně čistě. Přesto chtěl splnit všechny pracovní závazky,“ okomentoval video Procházka, který je mimo jiné autorem knihy Spiknutí o okolnostech hospitalizace Miloše Zemana po volbách v roce 2021.
Podle informací iDNES.cz dostal Zeman antibiotika na čtrnáct dní a dobíral je až o volebním víkendu. Ještě minulý čtvrtek přitom na debatě s lídryní Stačilo! v Praze Janou Maláčovou pil víno. Lékaři konzumaci alkoholu při léčbě antibiotiky nedoporučují, může totiž snížit jejich účinnost nebo zvýšit riziko nežádoucích účinků.
Podle dřívějšího vyjádření Procházky Zemana v té době trápila bolavá záda. „Co je smutné na tom, že si dáte víno? Jak už jsem psal, pana prezidenta bolí záda, to je celé,“ reagoval tehdy jeho mediální zástupce.