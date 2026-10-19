Zeman na Hrad na udílení vyznamenání nepřijde. Nemám rád gesta bez obsahu, řekl

„Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě,“ uvedl Zeman na dotaz iDNES.cz. Kriticky se vyjádřil také k tomu, jak se podle něj na Pražském hradě připomíná vznik republiky. „Dne 28. října 2026 proto neoslavím vznik republiky na Pražském hradě, kde se v poslední době oslavuje spíše monarchie,“ napsal bývalý prezident.
Místo hradního ceremoniálu se zúčastní akce Českého svazu bojovníků za svobodu. „Přijal jsem pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu a zúčastním se jejich slavnostního shromáždění v Praze,“ uvedl.
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Na Hrad nejdu, nemůžu o prezidentovi mluvit slušně, vysvětlil Zeman
Slavnostnímu předávání státních vyznamenání tak bude přihlížet pouze jeden z žijících bývalých prezidentů. Václav Klaus na Hrad dorazí i se svou manželkou Livií. „Pan prezident pozvánku dostal a akce se plánuje zúčastnit i se svým doprovodem,“ potvrdila pro iDNES.cz jeho mluvčí Michaela Žalská.
Zeman ceremoniál vynechá počtvrté v řadě
Nejde přitom o první Zemanovu neúčast. Už v roce 2023, kdy se předávání státních vyznamenání konalo poprvé za prezidentství Petra Pavla, dal bývalý prezident přednost plesu Českého svazu bojovníků za svobodu. „Když se mě ptali na nového prezidenta, řekl jsem, že dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci,“ řekl tehdy o nové hlavě státu.
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Udílení státních vyznamenání se zúčastní jen jeden bývalý prezident
V roce 2024 Zeman na Hrad rovněž nedorazil. Loni se slavnostního večera nezúčastnil ze zdravotních důvodů, protože se zotavoval po operaci abscesu na zádech.
Letos připadá výročí vzniku samostatného československého státu na středu. Součástí oslav je také slavnostní předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. Petr Pavel při této příležitosti vybraným osobnostem státní vyznamenání udělí či propůjčí. Kdo přesně je 28. října dostane, se zatím neví. Seznam oceněných zůstává tajný až do začátku slavnostního ceremoniálu.