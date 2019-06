Zeman chce, aby poslanci neschválili dvě výroční zprávy ČT a vyměnili radu

„Já jsem několikrát řekl svůj názor, ale nemohu to bohužel přímo ovlivnit, že by bylo vhodné, kdyby parlament tyto zprávy projednal a zamítl a to dvakrát za sebou. V takovém případě má parlament právo volit novou Radu České televize,“ řekl Zeman ve čtvrtek večer v televizi Barrandov.

Rada České televize má v rukou volbu šéfa veřejnoprávní televize, kterou přitom Zeman nezřídka kritizuje. V pořadu odpovídal také na otázku týkající se možného spojení ČT a Českého rozhlasu. „Nic proti tomu, pokud to někdo navrhne a pokud se to prosadí, mě bude zajímat jenom to, jestli to sníží náklady na činnost těchto institucí, nic víc a nic méně,“ prohlásil prezident.

Na programu červnové schůze Sněmovny, která pokračuje příští týden v úterý, jsou celkem čtyři zprávy, které se týkají ČT - a to jak dvě výroční zprávy o činnosti veřejnoprávní televize za roky 2016 a 2017, tak dvě výroční zprávy o hospodaření také za roky 2016 a 2017.

Poslankyně ANO Kořanová i z ČSSD Dolínek pro schválení zpráv

„Nechci úplně komentovat výroky pana prezidenta, to je jeho subjektivní názor, ale dle mého názoru, když jsem ty zprávy četla, tak já nevidím důvod, proč by se neschválily a tuším, že i náš pan předseda klubu i pan premiér se vyjádřili, že poslanci ANO budou určitě pro jejich schválení,“ řekla iDNES.cz poslankyně ve Sněmovně nejsilnějšího hnutí ANO Barbora Kořanová, členka volebního výboru Sněmovny, který se výročními zprávami ČT zabýval a podpořil je.

„Já osobně bych se velmi ráda zasadila o to, aby to na program jednání bylo zařazeno co nejdříve, protože mi to přijde tristní, že tam leží zprávy za rok 2016,“ uvedla pro iDNES.cz Kořanová. Nemyslí si ale, že se to povede příští týden, protože Sněmovna bude hlasovat o zákonech vrácených ze Senátu a je také možné, že bude chtít opozice hlasovat o nedůvěře vládě.

Poslanec za druhou vládní stranu ČSSD, místopředseda volebního výboru Petr Dolínek, se také obává, že ani příští týden se poslanci ke schvalování výročních zpráv o činnosti a hospodaření ČT nedostanou. „My jsme jednoznačně pro schválení zpráv a pro jejich brzké projednání,“ řekl iDNES.cz Dolínek. Odmítl Zemanovu pobídku, aby poslanci výroční zprávy neschválili. „Já s tím názorem nemohu souhlasit. Je to politická hrátka, je to politický tlak na Českou televizi. Myslím si, že by se měli všichni ústavní činitele zdržet toho vytvářet tlak na média veřejné služby,“ řekl Dolínek.