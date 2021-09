Politický diář Petra Koláře: Obludný Zeman a kampaň z eráru

Bez ohledu na to, zda máte či nemáte rádi jakéhokoli politika, se asi shodneme, že by každý zvolený člověk měl především reprezentovat a prosazovat vůli těch, kdo ho do funkce vybrali.



Pro jistotu si pojďme zopakovat, co stojí ve Wikipedii. „Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie.“ Wikipedie rovněž zmiňuje rizika. „Problémem zastupitelské demokracie může být to, že zastupitelé ,hlasu lidu‘ ve skutečnosti nereprezentují ‚hlas lidu‘. V tom případě se demokracie stává oligarchií – vládou malé skupiny lidí (...).“



Jak ale naslouchat „hlasu lidu“?