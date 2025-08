Před časem jste řekl, že byste rád spojil síly s Václavem Klausem, abyste někdy v září společně někde vystoupili, vyzvali k účasti ve volbách a podpořili opoziční strany. Domluvili jste se na něčem?

Myslím si, že kdyby ta společná výzva spočívala v tom, že bychom voličům doporučili nejen aktivní účast ve volbách, ale aby volili některou z opozičních stran – aniž bychom někoho preferovali nebo diskriminovali – tak že by to prospělo věci, na které asi máme s Václavem Klausem stejný zájem. To znamená vítězství opozice v těchto volbách.

Klaus prý o ničem takovém neuvažuje. Uděláte to tedy sám?

No, tak já tedy vyzývám občany České republiky, kteří mají volební právo, aby se voleb zaprvé zúčastnili. A zadruhé, aby volili některou z opozičních stran.