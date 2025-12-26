Zeman vystoupí s projevem. Na Štědrý den sepsul Fialovu vládu, splnila mu přání

Autor:
  8:57
Bývalý prezident Miloš Zeman vystoupí v pátek ve 13 hodin s vánočním projevem. Oznámil to ve středu na svém Facebooku. Prozradil také, že letos se mu splnilo jedno velké přání.
Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Předvolební debata hnutí Stačilo v pivovaru Cobolis.. Jana Maláčová, Miloš...
Jana Bobošíková a Miloš Zeman. (3. října 2025)
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka s prezidentem republiky Milošem...
20 fotografií

„Musím se přiznat, že mně osobně se letos splnilo jedno velké přání. Skončilo totiž úporné období té nejhorší vlády, jaká tu kdy v novodobé historii byla,“ napsal Zeman na Facebooku.

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)
Předvolební debata hnutí Stačilo v pivovaru Cobolis.. Jana Maláčová, Miloš Zeman. (2. října 2025)
Jana Bobošíková a Miloš Zeman. (3. října 2025)
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu loučí s kardinálem Dominikem Dukou. Na snímku Miloš Zeman s manželkou Ivanou. (15. listopadu 2025)
20 fotografií

Lidem Zeman také popřál pevní zdraví, které je podle něj tím nejcennějším, co lidé mají. Připomněl dále své zdravotní problémy, kterým letos čelil.

„V uplynulém období jsem prodělal dvě operace a člověk si v takových chvílích velmi jasně uvědomí, že bez zdraví ztrácí všechno ostatní na významu,“ uvedl.

Miloš Zeman je opět v motolské nemocnici, k jeho stavu se vyjádří rodina

Zeman byl v nemocnici naposledy v listopadu tohoto roku, před tím mu v řijnu lékaři operovali absces na zádech.

Vstoupit do diskuse (121 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Vemoland, domov Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Záchrana chlapce, pod nímž se na rybníku Asuan v Praze 13 prolomil led

V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahují u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do...

26. prosince 2025  9:18

Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska

Přístav v Oděse po ruském útoku. (26. prosince 2025)

Noční ruské údery na přístav v jihoukrajinské Oděse poškodily lodě plující pod vlajkou Slovenska a Palau. Na síti Telegramu to v pátek bez upřesnění škod napsal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba....

26. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  9:10

Zeman vystoupí s projevem. Na Štědrý den sepsul Fialovu vládu, splnila mu přání

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman vystoupí v pátek ve 13 hodin s vánočním projevem. Oznámil to ve středu na svém Facebooku. Prozradil také, že letos se mu splnilo jedno velké přání.

26. prosince 2025  8:57

Polské stíhačky vzlétly k ruskému letadlu. Provokace jsou pod kontrolou, říká ministr

Stíhačka Rafale

Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska. Ráno pak vyslalo stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem....

26. prosince 2025  7:14

Jihokorejská prokuratura chce deset let vězení pro exprezidenta, bránil se zadržení

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9....

Jihokorejská prokuratura požaduje desetiletý trest pro exprezidenta Jun Sok-jola za to, že se snažil zabránit svému zadržení. Je to první konkrétní požadavek výše trestu pro bývalou hlavu státu,...

26. prosince 2025  7:06

Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)

Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za...

26. prosince 2025,  aktualizováno  7:03

Kuchtí, rodí, jsou sexy a volí Trumpa. Antifeministky budují novou Ameriku

Premium
Donald Trump a Erika Kirková během vystoupení na pietě za Charlieho Kirka (21....

Začalo to jako instagramový trend a přerostlo v symbol konzervativní kontrarevoluce. Trumpovskou Ameriku uhranul fenomén tradwife čili žen, které se dobrovolně vzdají kariéry a veškerou energii...

26. prosince 2025

Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Premium
„Když třídit nechcete, jde o vaši pohodlnost, a pak dává smysl, když si za to...

Blíží se doba, kdy vám budou úředníci prohledávat popelnice a kontrolovat, jestli správně třídíte odpad, podobně jako je to například v Japonsku? Nejsou evropské směrnice, jež například zakázaly...

26. prosince 2025

Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg...

26. prosince 2025

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

25. prosince 2025  21:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal,...

25. prosince 2025  21:47

Veselé Vánoce, radikální levicová lůzo, přál Trump. Děti varoval před zlým Santou

Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...

Americký prezident Donald Trump ve svém vánočním přání zkritizoval „radikální levicovou lůzu“ a obvinil ji, že se snaží zničit USA. Při odpovídání na telefony dětí uvedl, že udělá vše proto, aby...

25. prosince 2025  20:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.