„Musím se přiznat, že mně osobně se letos splnilo jedno velké přání. Skončilo totiž úporné období té nejhorší vlády, jaká tu kdy v novodobé historii byla,“ napsal Zeman na Facebooku.
Lidem Zeman také popřál pevní zdraví, které je podle něj tím nejcennějším, co lidé mají. Připomněl dále své zdravotní problémy, kterým letos čelil.
„V uplynulém období jsem prodělal dvě operace a člověk si v takových chvílích velmi jasně uvědomí, že bez zdraví ztrácí všechno ostatní na významu,“ uvedl.
Miloš Zeman je opět v motolské nemocnici, k jeho stavu se vyjádří rodina
Zeman byl v nemocnici naposledy v listopadu tohoto roku, před tím mu v řijnu lékaři operovali absces na zádech.