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Zeman hájí projev na akci, kde vystoupil i Putinův ideolog. Nebudu kádrovat, vzkázal

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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  13:55

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Bývalý prezident Miloš Zeman | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalý prezident Miloš Zeman považuje slova premiéra Andreje Babiše, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce, za velmi vážná. Ve stejný den Zeman vystoupil na konferenci, kde promluvil ruský politolog Fjodor Lukjanov, který je jako vrcholný kremelský propagandista na sankčním seznamu Evropské unie. Zeman svou účast na setkání pro iDNES.cz vysvětlil s tím, že odmítá politické kádrování.

Soukromou mezinárodní konferenci uspořádal v sobotu spolek Svatopluk v pražském hotelu Duo. Kromě exprezidenta Zemana se svým projevem vystoupil poslanec za SPD Jindřich Rajchl, komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, miliardář Zdeněk Jandejsek či bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský. Ten působí jako předseda Slovensko-ruské společnosti.

Prezident Zeman je přesvědčen, že možnost svobodně mluvit, kriticky myslet a třeba si navzájem oponovat nás dělá silnějšími než autokratické režimy. Ne naopak.

Jan Novákmluvčí Miloše Zemana

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