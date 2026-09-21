Soukromou mezinárodní konferenci uspořádal v sobotu spolek Svatopluk v pražském hotelu Duo. Kromě exprezidenta Zemana se svým projevem vystoupil poslanec za SPD Jindřich Rajchl, komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, miliardář Zdeněk Jandejsek či bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský. Ten působí jako předseda Slovensko-ruské společnosti.
Prezident Zeman je přesvědčen, že možnost svobodně mluvit, kriticky myslet a třeba si navzájem oponovat nás dělá silnějšími než autokratické režimy. Ne naopak.