Zmýlil jsem se v Putinovi. Udělal chybu, poškodil i Rusko, hodnotil Zeman

Zeman svůj vztah k Putinovi označil za chybu. „Jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Samozřejmě, že to poškodilo Ukrajinu, ale lidé si málo uvědomují, že tento útok obrovským způsobem poškodil i Rusko,“ řekl.

Úspěchy své politické kariéry komentovat nechtěl, stejně zdrženlivý byl i u hodnocení svého nástupce. „Jak už jsem řekl, o Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně mluvit nechci,“ zopakoval Zeman. Pavlovo počínání na Hradě hodnotit odmítl, vyjádřil se ale k udílení státních vyznamenání, které na Pražském hradě proběhlo minulý týden.

„Bylo mi trochu líto, že byla porušena tradice, podle níž ti, kdo byli vyznamenání minulý rok, jsou hosty ve Vladislavském sále,“ řekl Zeman. Prezident podle něj může vyznamenat, koho sám chce. „Jestli je to dobře nebo špatně, to ať posoudí jiní,“ dodal.

Současné vládě vytkl především amatérismus. „Nelíbí se mi, že ministr zemědělství je teolog, ministr školství muzikolog, ministr průmyslu bankéř a ministr financí nemá ekonomické vzdělání,“ uvedl.

Zmínil také ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, kterého už v minulosti kritizoval za to, že absolvoval pouze bakalářské studium. „Nelíbí se mi to, ale nejsem kvůli tomu vzteklý a přijímám to s úsměvem,“ dodal Zeman.

Vláda zbytečně utrácí, míní Zeman

Zeman kritizoval také vládní konsolidační balíček. „Prakticky celou veřejnost stápí inflace nebo drahota. Ta je způsobována především výrazným deficitem státního rozpočtu,“ uvedl.

„Protože vláda utrácí, někdy zbytečně, deficit roste. Já jsem navrhl dvě opatření, jak tento deficit zmírnit, nebo dokonce zastavit,“ řekl Zeman. „Jestliže se ale vláda řídí zásadou, že máme koupit super moderní stíhačky, tak asi ten deficit příliš neklesne, tím pádem neklesne příliš ani inflace. Tím pádem bude bohužel klesat životní úroveň,“ dodal.

Zeman navrhoval například zrušení zákona, který rušil superhrubou mzdu. Tím by se podle něj ušetřilo zhruba 120 miliard korun. Zrušit by se podle něj měly také daňové výjimky, což by ušetřilo dalších 80 miliard. „Protože strukturální deficit státního rozpočtu je 200 miliard korun, tak tato dvě opatření by inflaci zamezila místo konsolidačního balíčku, který zvyšuje daně a snižuje životní úroveň,“ vysvětlil Zeman.

Opozice měla podle Zemana předkládat jeden komplexní pozměňovací návrh ke konsolidačnímu balíčku, místo několika jednotlivých.“Opozice má být razantní, ale má být taky aktivní. Má kritizovat, ale má mít pozitivní alternativu,“ doplnil.

Izraelská tajná služba selhala, míní

Podle Zemana existuje velké riziko, že ve společnosti opadne proizraelské nadšení a zavládne latentní antisemitismus. Ten podle něj pramení ze závisti židům.

S postojem Česka ke konfliktu souhlasí. „Jsem ve shodě s Petrem Fialou. Rozhodně nejsem ve shodě s panem Lipavským,“ řekl Zeman. „Jeho dnešní názory pokládám za poněkud pokrytecké. Člověk má ale odpouštět a já tedy odpouštím,“ dodal.

Izraelská tajná služba ale podle Zemana selhala. „Zastyděl jsem se a říkal jsem si, sakra, je to něco jako CIA, která varovala, že jsou v Iráku zbraně hromadného ničení, a ony tam nebyly. Takový kiks tajné služby se nemá stát,“ uvedl. Vinu na úmrtí Izraelců podle něj nesou právě tajné služby. „Být nepřipraven je hrubá politická chyba,“ doplnil.

Obavy z většího konfliktu podle svých slov nemá, očekávání ale ano. „Říkal jsem, že první, kdo se bude angažovat, bude Írán. Je to teokratický režim a Masaryk měl hlubokou pravdu, když říkal, že je třeba bojovat proti teokracii. Tehdy to ale byl čajíček proti íránské teokracii,“ řekl.

Podle Zemana selhávají také mezinárodní organizace. „Plně chápu paní Černochovou. Vystoupení z OSN by znamenalo ještě větší gesto těm, kteří prosazují tyto rezoluce,“ okomentoval s tím, že gesta v politice hrají významnou roli.

„Ronit krokodýlí slzy nad civilními oběťmi by bylo oprávněné, pouze pokud bychom chtěli zničit Hamás s minimem kolaterálních škod, a to se neděje. Když António Guterrés řekne, že se má jednat s Hamásem, je to stejné, jako by někdo na konci druhé světové války řekl, že se má jednat s Heinrichem Himmlerem,“ dodal Zeman.