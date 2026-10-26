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„V životě jsem tohle neudělal.“ Zeman nečekaně pochválil hnutí STAN

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  9:56
Bývalý prezident Miloš Zeman nečekaně pochválil opoziční hnutí STAN. „V životě jsem tohle neudělal,“ prohlásil v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Starosty ocenil za kritiku vysokého schodku státního rozpočtu, vládu naopak zkritizoval za rostoucí zadlužení země.

Bývalá hlava státu se v diskuzním pořadu ještě znovu vrátila k říjnovým komunálním a senátním volbám. „Vládní koalice v komunálních volbách skutečně ztratila, stejně tak i ODS. Koalice podle mého názoru ztratila kvůli šílenému deficitu státního rozpočtu. A teď vám řeknu jednu pikanterii – v životě jsem nepochválil TOP 09, ale teď je pochválím,“ řekl Zeman.

STAN ústy svých politiků neustále kritizuje vysoký deficit státního rozpočtu a správně uvádí, že to způsobilo zrušení superhrubé mzdy. V nedělní Partii na CNN Prima NEWS to řekl exprezident Miloš Zeman.
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Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
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Vzápětí se však opravil. „Pardon, já jsem řekl TOP 09? Ani náhodou, chraňbůh. V zápalu řeči jsem se trapně přeřekl, omlouvám se. Takže pochválím STAN,“ dodal bývalý prezident.

Starosty následně ocenil za to, že prostřednictvím svých politiků dlouhodobě kritizují vysoký deficit státního rozpočtu a spojují ho se zrušením superhrubé mzdy. V tomto ohledu podle Zemana postupují správně. Nesouhlasí však s jejich odhadem dopadu tohoto kroku na příjmy státu. „Pouze se mýlí v tom, že výpadek rozpočtových příjmů je 150 miliard, ve skutečnosti je to 200 miliard,“ uvedl Zeman.

Starostové v posledních měsících posilují také v průzkumech veřejného mínění. Podle zářijového volebního modelu agentury Median pro sněmovní volby by získali 17 procent hlasů. Ve většině průzkumech se tak dostali před ODS.

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Úspěch zaznamenali také v říjnových komunálních a senátních volbách. „S pokorou, bez nabubřelosti a pýchy, přijímáme to, že chceme být hlavním vyzývatelem hnutí ANO pro příští roky,“ prohlásil po volbách předseda hnutí Vít Rakušan. Dodal, že Starostové chtějí ukázat, že dokážou ANO konkurovat i v regionech, které dosud patřily k jeho tradičním baštám.

Rozpočet? „Šílené a nesmyslné číslo“

Bývalý prezident se v nedělním pořadu vyjádřil také k návrhu státního rozpočtu na příští rok, jehož základní parametry schválila Sněmovna ve čtvrtek. Plánovaný schodek má vzrůst z letošních 310 miliard na 386 miliard korun.

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„Je to šílené a nesmyslné číslo. Vláda zbytečně zadlužuje tuto zemi a budoucí generace,“ prohlásil Zeman. Upozornil také na náklady na obsluhu státního dluhu, které podle něj dosahují 130 miliard korun ročně. Vládě také vyčetl, že nemá odvahu zrušit zákon spojený se zrušením superhrubé mzdy. Na tomto kroku se koncem roku 2020 podíleli poslanci ANO, ODS a SPD. Zeman i představitelé STAN jej dlouhodobě kritizují.

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