Návrh rozpočtu na rok 2027 počítá s příjmy přibližně 2,2 bilionu korun a výdaji 2,58 bilionu korun. Plánovaný schodek tak činí 386 miliard korun, což je o 76 miliard více než schválený schodek pro rok 2026.
Za významný důvod současného „obrovského“ deficitu označil bývalý prezident zrušení superhrubé mzdy. To prosadila vláda Andreje Babiše na konci roku 2020, přičemž změna začala platit od ledna 2021. Zeman připomněl, že tehdejší premiér Babiš i ministryně financí Alena Schillerová podle něj věděli, že opatření způsobí výpadek příjmů státního rozpočtu.
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Citoval také jejich tehdejší vyjádření. Babiš podle Zemana upozorňoval, že zákon „dělá díru do příjmové části státního rozpočtu“. Schillerová zase slíbila, že změna bude platit pouze dva roky. Tento veřejný závazek podle bývalého prezidenta nebyl dodržen.
„Jenom v důsledku působení zrušení superhrubé mzdy vzrostl deficit státního rozpočtu o 120 miliard korun, a v průběhu let, jak se zvyšovaly nominální mzdy, se zvýšil až na téměř 200 miliard korun,“ uvedl Zeman. Výpadek tak podle něj představuje zhruba polovinu současného schodku.
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Jako řešení navrhl návrat ke zdanění příjmů fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Tehdejší daňovou úlevu považoval za oprávněnou jako dočasnou kompenzaci ekonomických dopadů pandemie covidu-19, nikoliv však za trvalé opatření.
Zeman připustil, že návrat k původnímu zdanění může být politicky vnímán jako zvýšení daní. Podle něj se mu ale stát při snaze o snížení deficitu nevyhne. Zároveň podpořil také omezení některých zbytečných výdajů, dotací a subvencí. „Pokud se budeme chtít skutečně zbavit vysokého rozpočtového deficitu a nebudeme o něm jenom mluvit, ale jednat, pokládám tuto cestu, to znamená zrušení tohoto zákona, za nevyhnutelnou,“ dodal.
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Zeman se k současné rozpočtové politice vyjadřoval kriticky už dříve. V srpnu na CNN Prima NEWS prohlásil, že by návrh státního rozpočtu nepodepsal. Za zásadní problém už tehdy označil zrušení superhrubé mzdy. Vyzval proto ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), aby se pokusila tento zdroj příjmů obnovit. Zeman zároveň podpořil investice financované prostřednictvím vyššího deficitu, samotný návrh rozpočtu ale považoval za problematický.
Návrh státního rozpočtu na příští rok už Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení. Stalo se tak 22. října, kdy poslanci schválili základní parametry a přikázali jednotlivé kapitoly k projednání sněmovním výborům. Návrh tak postoupil do druhého čtení. Ve středu se má rozpočtem znovu zabývat sněmovní rozpočtový výbor.
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Vedle Zemana na semináři postupně vystupují také bývalý premiér a předseda České suverenity sociální demokracie Jiří Paroubek, ekonom a náměstek ministryně financí Petr Mach, ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl a bývalý ministr a někdejší náměstek ministra financí Jan Mládek. Seminář uvedl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Okamura ve svém vystoupení kritizoval především efektivitu státních výdajů. Upozornil na podle něj nedostatečnou kontrolu nakládání s veřejnými penězi napříč jednotlivými resorty. Jako příklady uvedl výdaje na obranu, hospodaření nemocnic nebo ztrátovost České pošty. Odmítl také vysoké výdaje na pomoc zahraničním zemím. „Stát podle mě nesmí žít jen z toho, co přímo na daních sebere lidem a firmám, ale musí se naučit vydělávat,“ uvedl. Za hlavní prioritu rozpočtové politiky označil zájmy českých občanů.
Seminář se koná pod záštitou poslance Josefa Nerušila (SPD), který je místopředsedou sněmovního Výboru pro evropské záležitosti. Akce vznikla ve spolupráci se stranou Česká suverenita sociální demokracie. Nejde tedy o oficiální jednání některého ze sněmovních výborů, ale o politicky zaštítěnou diskusi v prostorách Poslanecké sněmovny.