Rusko reaguje přemrštěně, ale na hloupost našich politiků, míní Zeman

„Pokud nevyjedou do Ruska, tak se jim nic nestane,“ řekl Miloš Zeman k situaci kolem potenciálního rizika pro tři české komunální politiky. „Já to pokládám za přemrštěnou reakci, ale je to reakce na hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici. Když je politik bezvýznamný, tak se snaží něčím upoutat,“ řekl Zeman.

„Já si myslím, že se Praha má starat o své osídlení a politiku, která je celostátní, ponechat na politicích,“ dodal.

Na druhou stranu zkritizoval vměšování cizích mocností do vnitřních záležitostí státu. „Přál bych si, aby nám nikdo nemluvil do naších vnitřních záležitostí,“ řekl Zeman s tím, že je jedno o jakou zemi se jedná. „S těmito vějšími tlaky musíme zacházet padni komu padni,“ řekl prezident.

„Kdyby k tomu opravdu došlo, tak by to musely naše zpravodajské služby potvrdit, což se zatím nestalo,“ řekl prezident. Zeman prý neví o žádném důvodu, proč by měli být tři komunální politici pod policejní ochranou.

Evropská unie

Miloš Zeman se vyjádřil také k Evropské unii, jejíž vznik je podle něj důvodem tak dlouhého období bez války. „Evropskou unii můžeme kritizovat za celou řadu věcí, ale myslím si, že to, že vznik tohoto společenství je jedním z velmi důležitých faktorů toho, že zde nebyla válka,“ řekl v rozhovoru.

Zeman také znovu řekl, že je podle něj možné, aby se Rusko stalo během dalších dvaceti let součástí Evropské unie.

„Z kulturního hlediska je nepochybně Rusko součástí evropské kulturní tradice,“ tvrdí Zeman. „Pokud některé země kritizujete za to, že je tam autoritativní režim, tak ten je sice v Rusku také, ale berte v úvahu, že se tam konají volby a je tam několik politických stran. To už není symptom autoritativního režimu,“ myslí si prezident.

Koronavirus

V rozhovoru se dostalo také na téma pandemie koronaviru. Evropská unie podle Zemana nebyla schopna celou akci koordinovat. „ Není třeba být epidemiologem, abychom věděli, že v situaci vrcholící pandemie by otevření hranic tuto pandemii ještě zhoršilo,“ řekl na adresu předsedkyně Evropské komise, která vyzývala k otevření hranic.

Možnost vycestovat do sousedních států na začátku července je podle něj riskantní, ale míra rizika není tak dramatická, aby to bylo nepřijatelné. Podle Zemana však proti vycestování stojí dva argumenty.

Jedním je riziko druhé vlna koronaviru v ČR. Dalším argumentem proti vycestování je podle něj potřeba nastartovat ekonomiku. K tomu by podle prezidenta mohl posloužit domácí cestovní ruch, který by mohl na chvíli nahradit cestování do zahraničí.

Vláda podle Zemana zvládla pandemii dobře. „Vláda vyvedla bez předchozích zkušeností tuto zemi z největší krize, když nepočítám dobu poválečnou, v moderní historii, a za to jí třeba poděkovat,“ řekl prezident.

„Selhala naproti tomu opozice, selhala média, obojí se omezilo pouze na poštěkávání, obviňování z chaotičnosti,“ dodal Zeman.

Prezident na závěr odmítl spekulace o tom, že by koronavirus mohl pocházet z čínské laboratoře. „Světová zdravotnická organizace jasně konstatovala, že ten virus nepochází z laboratoře, tedy není umělý, ale pochází z netopýrů,“ řekl v rozhovoru Zeman.