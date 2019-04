Nedorozumění, hájila velvyslankyně Zemana. Škola ve Vídni dostala miliony

Za nedorozumění a vytržení z kontextu označila česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková pozdvižení, které vyvolalo vyjádření prezidenta Miloše Zemana při pondělním setkání s krajany na českém velvyslanectví ve Vídni. Zeman kritizoval přítomného exstarostu Michaela Häupla za to, že vídeňská radnice za jeho úřadování nedala místní českojazyčné Komenského škole „ani šilink“, což se ukázalo být nepřesné.

Velvyslankyně zdůraznila, že prezidentovi před setkáním stručně sdělila, že škola žádné peníze od Vídně nedostává. Měla tím na mysli systémové a pravidelné příspěvky, vysvětlila.

„Nám jde o to, aby i spolková země Vídeň poskytovala systematicky příspěvky. Já jsem říkala, že Vídeň nedává nic. Během následné diskuse pan prezident řekl, že jsem mu to řekla já. Pan ředitel (školského spolku Karl Hanzl) to upřesnil, že jednou za posledních 30 let, v roce 2009, dostala tato škola od spolkové země Vídeň příspěvek ve výši jednoho milionu eur na opravu a rekonstrukci budovy, která slouží jako gymnázium,“ vysvětlila Červenková.

Šéf Školského spolku Komenský Karl Hanzl hned v úterý při setkání s krajany a následně i v rozhovoru s rakouským deníkem Der Standard upřesnil, že jednorázovou podporu ve výši jednoho milionu eur škola od Vídně dostala v roce 2009.

Také ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se k výroku vyjádřil negativně. Podle něj je potřeba spíše rozvíjet vzájemné vztahy se sousedy a ne známkovat místní politiky.

Školský spolek Komenský provozuje školku, obecnou školu a reálné gymnázium. Od Vídně škola pravidelné dotace nedostávala a ani v současnosti nedostává. Pouze školku rakouské hlavní město finančně podporuje na základě nové místní úpravy v posledních přibližně pěti letech.

„Je pravda, že jsem řekla, že (škola peníze) nedostává, ale myslela jsem nedostává systémově,“ vysvětlila diplomatka údajné nedorozumění. Také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes na twitteru uvedl, že informaci o financování školy poskytla prezidentovi česká velvyslankyně.

„Označila bych to za nedorozumění a vytržení z kontextu. Nikdo jsme netušili, že to naroste do takových rozměrů, protože není úkolem pana prezidenta řešit, jestli škola dostane, nebo nedostane příspěvek,“ řekla Červenková.

„Pan prezident to myslel dobře, když apeloval na bývalého starostu, že by bylo dobré tuto školu, která má pro nás velký význam, podporovat,“ uzavřela velvyslankyně.