Zemanovo udání šéf vojenské nemocnice odmítl. Jednali jsme podle zákona, hájí se

Podle Zemana nemocnice vytvořila dva „přípisy“, ve kterých bylo uvedeno, že Zeman není schopen vykonávat pracovní povinnosti.

„Trvám na tom, že naše nemocnice, kolegové lékaři, zdravotníci postupovali ve všech ohledech zákonně.“ řekl Zavoral ve středu Blesku na dotaz, zda opravdu dva dokumenty nemocnice skartovala.

Zeman si již dříve stěžoval, že během jeho hospitalizace ve vojenské nemocnici v říjnu 2021 její vedení vytvořilo dva „přípisy“ týkající se jeho zdravotního stavu, o nichž ani nevěděl. Jedno stanovisko nemocnice dala bývalému vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynáři a druhé předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi.

Ve stanovisku pro Vystrčila bylo uvedeno, že Zeman není schopen vykonávat pracovní povinnosti. Hovořilo se tehdy o možnosti odejmout prezidentovi pro jeho zdravotní stav některé pravomoci.

„Dovolím si uvést mylnou interpretaci na pravou míru: Z ÚVN nebyla zaslána Senátu zpráva o zdravotním stavu pana prezidenta, nýbrž pouze písemné odpovědi na písemně zaslané dotazy, to je nutné zdůraznit. S daty každého pacienta, prezidenta nevyjímaje, nakládáme velmi obezřetně a s respektem k zákonu,“ trvá na svém Zavoral.

„Mohu potvrdit, že Úřad pro ochranu osobních údajů podnět od právního zástupce bývalého prezidenta Miloše Zemana obdržel a zabývá se jím,“ sdělil dříve serveru iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Milan Řepka.

Zeman v lednu také uvedl, že Zavoral při jeho předloňské hospitalizaci několika lidem řekl, že buď hlava státu z ÚVN odejde v rakvi, nebo do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). To nyní Zavoral popřel. „Nemohu se hlásit k něčemu, co jsem neřekl. Toto není můj styl vyjadřování,“ uvedl lékař.

Od listopadu 2021 do letošního března se o zdraví Zemana starala soukromá firma Senior Home Group, celkově za služby zaplatil Hrad 2,8 milionu korun. Po skončení mandátu a přesunu do Lán se o něj starají zdravotní sestry a nový lékař, kterému je Zavoral k dispozici pro konzultace.

„Miloš Zeman byl náležitě předán do péče registrujícího praktického lékaře spádového území. Já jsem aktuálně praktickému lékaři k dispozici pro případ potřeby odborné konzultace,“ řekl Zavoral.

Zavoral se o Zemana roky staral. Během jeho hospitací v ÚVN byl jeho ošetřujícím lékařem. Loni mu u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa udělil Zeman státní vyznamenání za zásluhy.