„Je to čestný člověk, který nepůsobí arogantně, ale přemýšlivě a lidsky v televizních diskusích. Co víc si přejete?“ řekl Zeman v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Exprezident Vondráčka už dříve navrhoval také na post ministra zahraničních věcí.
Radek Vondráček byl přitom v letech 2017 až 2021 předsedou Poslanecké sněmovny. Na dotaz redakce iDNES.cz, jak Zemanova slova vnímá a zda sám uvažuje o kandidatuře na prezidenta, do vydání článku nereagoval.
Česko bude novou hlavu státu vybírat v roce 2028. Prezidentské volby se v České republice konají každých pět let. Čtvrtým prezidentem republiky se stal v lednu 2023 Petr Pavel, který svou další kandidaturu dlouhodobě nevylučuje.
|
Prezidentské volby 2028: kdy budou a kdo by mohl kandidovat na hlavu státu
V souvislosti s nadcházející prezidentskou volbou se ve veřejném prostoru objevuje vícero jmen. Spekuluje se například i o bývalém ministrovi financí a spoluzakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, prvním místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi (ANO) nebo ministryni financí Aleně Schillerové (ANO). Ta však v minulosti záměr kandidovat odmítla. Svou opětovnou kandidaturu popřel také současný premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Mezi možnými kandidáty média zmiňují také nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, podnikatelku a zakladatelku Institutu Solvo Ivanu Tykač či současného guvernéra České národní banky Aleše Michla. Ti však svou kandidaturu oficiálně nepotvrdili.