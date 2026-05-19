„Pan Kruliš ukončil pracovní poměr v ČNB dohodou k 30. 4. 2026,“ sdělila pro iDNES.cz Vlčková.
O věci informoval server Neovlivní.cz s odkazem na mluvčího centrální banky Jakuba Holase.
Server s odkazem na nejmenované zdroje napsal, že Krulišově odchodu z ČNB předcházely neshody s guvernérem Alešem Michlem. Kruliš svůj odchod nekomentoval.
Zemanův bývalý protokolář přitom podle Neovlivní.cz v minulosti sehrál klíčovou roli při jmenování Michla guvernérem.
V ČNB Kruliš působil od roku 2023. Po reorganizaci na konci loňského roku Kruliš skončil jako ředitel sekce kancelář ČNB a stal se náměstkem šéfa sekce správní, do níž se dostala i agenda protokolu.
V hradním protokolu pracoval Kruliš od roku 2014, přičemž od února 2018 do března 2023 ho řídil. Náplní jeho práce byla mimo jiné odpovědnost za organizaci nejvyšších státních návštěv, summitů, ceremoniálních aktů a pracovních cest.