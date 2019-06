Konec ministrů ČSSD by byla jen personální rekonstrukce vlády, řekl Zeman

Rezignace všech ministrů ČSSD ve vládě je jednou z možností, kterou členové grémia sociální demokracie řešili ve čtvrtek večer na mimořádném jednání. Zeman však před tím varuje. „Ve Sněmovně by se vytvořila nová většina, která by vládu podpořila a pro ČSSD by účast ve vládě definitivně skončila,“ řekl v rozhovoru pro TV Barrandov.

Případnou kompetenční žalobu, po které volala část vedení sociální demokracie, by hlava státu považovala za drzost. „A neznalost. Kompetenční žalobu může podat jen premiér a já nemám pocit, že by to Andrej Babiš chtěl udělat,“ řekl prezident.

Jednání ČSSD je podle Zemana výsledkem frustrace z prohraných evropských voleb. „Z lidského hlediska to musíme pochopit, ale blíží se krajské a parlamentní volby. Jestliže se sociální demokracie bude nadále domnívat, že nepřítel je v hnutí ANO, tak se ponoří do bažin a už se z nich nikdy nevynoří.“

Nepřítel je uvnitř ČSSD, tvrdí Zeman

„Nepřítel je uvnitř sociální demokracie. V její neschopnosti a v tom, že nedokáže najít přitažlivé lídry. Foldyna a Zimola jsou na okraji. Kdyby ČSSD vsadila na tento typ lidí, a ne na Dolínky a Veselé, tak by se z těch bažin mohla dostat,“ myslí si Zeman.

Prezident v rozhovoru také uvedl tři důvody, proč zatím neodvolal ministra kultury Antonína Staňka. Prvním je podle jeho slov fakt, že současný šéf resortu je vysokoškolský docent, zatímco kandidát Michal Šmarda má pouze gymnázium. „Další důvod je, že Staněk byl primátorem Olomouce, což je velké kulturní město. Naopak pan Šmarda se kulturou nikdy nezabýval.“

Ovšem nejdůležitějším důvodem je podle Zemana důvod Staňkova odvolání. „Pan Hamáček se ho dlouho zastával a změnil názor až když pan Staněk vyhodil Fajta (ředitele Národní galerie, pozn. red.), protože si sám podepsal smlouvu na jeden milion korun. Opravdu si nepřeji, aby byl ministr vyhazován proto, že se pokusil odhalit ekonomické nepravosti ve svém resortu. Pozvu si oba do Lán a pokusím se je usmířit,“ řekl Zeman s tím, že na Staňkově místě by Fajta také vyhodil.

Michal Šmarda by se podle Zemana měl věnovat přípravě kampaně ČSSD na krajské volby, které budou příští rok. „Některé krajské organizace sociální demokracie jsou v totálním rozkladu a je potřeba manažera, který by to dal dohromady. Tady by se pan Šmarda hodil.“