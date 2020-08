Zemanovi implantovali do paže titanový hřeb, propuštěn bude o víkendu

Prezidentovi Miloši Zemanovi lékaři během včerejší operace implantovali do zlomené pravé paže titanový hřeb. Řekl to kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Propuštěn do domácího léčení bude bude zřejmě o víkendu.