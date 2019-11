To svinstvo si zaslouží trest, řekl Zeman ke stíhání Jakeše a Štrougala

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) tento týden zahájil stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše (97), bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala (95) a exministra vnitra Vratislava Vajnara (89). Podle dozorujícího státního zástupce Tomáše Jarolímka se stíhání opírá o nově nalezené archiválie. Všichni tři muži jsou stíháni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí od dvou do deseti let vězení.



Kriminalisté tvrdí, že kvůli nečinnosti trojice funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. K roku 1976 vztahuje policie počátek trestné činnosti proto, že tehdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jenž každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně vlasti.

Může jít o odvetu ruských tajných služeb na zprávu BIS

Prezident se v pořadu také vyjádřil k předčasně ukončené podnikatelské misi ministra zemědělství Miroslava Tomana v Rusku. „Mluvili jsme o tom s (ministrem vnitra) Janem Hamáčkem. Rusové podle všeho četli zprávu BIS, že tu řádí ruští špioni. Je možné, že je to odvetná akce,“ řekl Zeman.

„Doporučoval jsem, aby se BIS věnovala ekonomické kriminalitě v domácím prostředí, což je mimochodem jeden z okruhů činností, která je dána zákonem o BIS,“ vyjádřil se prezident k poslání Bezpečnostní informační služby. „Tvrdím, že BIS ve vztahu k Rusku či Číně nám dělá spíše problémy,“ doplnil.



Zeman také v pořadu zmínil slova německé kancléřky Angely Merkelové, která podle něj prohlásila, že má sice své hodnoty, ale také své zájmy. „Je proto dobré mít dobré vztahy jak s Ruskem, tak Čínou,“ citoval prezident kancléřčina slova.

V úvodu pořadu moderátor Jaromír Soukup se Zemanem promluvil o středečním fotbale mezi Slavií a Interem Milán, který prezident osobně navštívil. Zeman zmínil, že se málo ví, že Inter Milán má daleko větší čínskou majetkovou účast, než Slavia. BIS to podle něj měla zahrnout do své zprávy. „Mohli tam napsat, že Čína infiltruje evropské fotbalisty svou ideoligií,“ prohlásil prezident.

„V Poslanecké sněmovně jsem velmi plédoval za roboty nebo počítačové algoritmy,“ vyjádřil se Zeman k problému netransparentnosti armádních a IT zakázek. Podle prezidenta by se tyto systémy měly implementovat i do státní správy, aby se zpřehlednila.



Zeman: Děti z uprchlických táborů bychom neměli přijímat

„Sdílím názor pana Hamáčka. Tito lidé mají teoreticky patnáct let, ale doopravdy jim může být i víc, a v tomto věku už se můžou dopouštět různých trestných činů,“ myslí si prezident o tom, jestli by Česko mělo přijmout děti z řeckých uprchlických táborů. Pomáhat by se podle něj mělo v zemích jejich původu, například v Sýrii. Zahraniční pracovníci z Ukrajiny a podobných zemí nepředstavují podle Zemana tak velké nebezpečí, protože nepochází z muslimských zemí.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera jedná podle prezidenta proti ekonomickým zájmům České republiky, když plánuje cestu na Tchaj-wan, soudí Zeman. „Pokud do země (Kubera) pojede, naše přátelské vztahy skončí,“ vyjádřil se prezident.