Zeman změnil stanovy svého fondu, nově šetří i pro postižené koronavirem

Nový účel nadačního fondu Nadační fond vyvíjí činnost na celém území České republiky a je zřízen na dobu deseti let ode dne zahájení prvního funkčního období Ing. Miloše Zemana, jako prezidenta České republiky. Nadační fond je zřízen k těmto společensky a hospodářsky užitečným účelům: a) přispět ke snížení dluhového břemene České republiky, b) podporovat činnost nestátních zařízení poskytujících dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči nebo c) přispět k ochraně osob postižených důsledky pandemie koronaviru, které se s ohledem na svůj věk nebo zdravotní stav s těmito důsledky jen obtížně vyrovnávají. Nadační fond k naplnění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. a) používá majetek Nadačního fondu k nákupu státních dluhopisů, u nichž zajistí pozbytí jejich splatnosti, k podpoře zdrojových institucí a jejich projektů, nebo k podpoře nestátních subjektů (s výjimkou právnických osob založených za účelem dosahování zisku), zabývajících se analýzou příčin a hledáním možných cest vedoucích ke snižování státního dluhu České republiky. K naplnění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. b) Nadační fond poskytuje Fondu ohrožených dětí ve prospěch jím zřízených Klokánků nadační příspěvky účelově určené k úhradě části výdajů vynakládaných těmito zařízeními při poskytování přechodně rodinné péče dětem.

K naplnění účelu uvedeného v odstavci 1 písm. c) Nadační fond nediskriminačním způsobem a na základě průzkumu konkrétních potřeb poskytuje účelově určené nadační příspěvky zejména osamělým seniorům a registrovaným zařízením pečujícím o seniory nebo o osoby zdravotně postižené.