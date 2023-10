Na Palestince neberu ohledy, odsun je jednou z možností, řekl Zeman

„Neberu ohledy na civilní obyvatelstvo v Gaze, které beztak většinově podporuje Hamás. Já beru ohledy na izraelské vojáky, protože by jistě nebylo dobré, aby po ostudě, která trochu připomíná jomkipurskou válku, přišla další ostuda z velkých ztrát izraelské armády,“ řekl Zeman v rozhovoru.

Izraelská tajná služba schytala od bývalé hlavy státu kritiku. „Je naprosto neodpustitelné, aby útok Hamásu, který byl údajně připravován nejméně dva měsíce, unikl pozornosti Mosadu. Mosad tak ztrácí svoji pověst legendy zpravodajských služeb,“ uvedl Zeman.

Izrael se rozhodl pro kompletní blokádu Gazy, podle Zemana tak lze předejít obavám ze ztrát tamního civilního obyvatelstva. Izrael by mohl ozbrojený odboj ustát a jeho jednotky by mohly vstoupit do Gazy bez výrazného odporu, míní. Nevyloučil ale ani možnost masivního útoku.

Jedna z možných variant řešení konfliktu je podle Zemana odsun Palestinců. To v minulosti zmínil při návštěvě Izraele. „Byl jsem vždy odpůrce dvoustátních řešení. Vždy jsem vzpomínal na výrok tuším Ariela Šarona, který řekl, že Palestinci už mají svůj stát a jmenuje se Jordánsko,“ řekl.

Zmínil i velké volné plochy v Saudské Arábii. „Ta má teď s Izraelem poněkud zlepšené vztahy. Navíc poušť lze zavodnit stejně, jako to ve svém případě udělal Izrael,“ předestřel svůj plán.

Podle Zemana nelze předpokládat, že by do konfliktu v případě porážky Hamásu aktivně zasáhl Írán, ani že by se pokusil využít vyvíjenou atomovou bombu. „Něco jiného bude sever Libanonu a Hizballáh. Írán by mohl financovat a vyzbrojovat takzvanou severní frontu, takže by Izrael musel bojovat na dvou místech,“ okomentoval Zeman.

Návštěvu ministra zahraničí Jana Lipavského v Izraeli označil za pokání za jeho propalestinské postoje. „Nevěřím mu ani slovo, protože už po útoku Hamásu odmítl návrh premiéra Fialy na přesun ambasády do Jeruzaléma, přestože tento přesun schválila Poslanecká sněmovna, a to dokonce jednomyslně,“ dodal Zeman.

Zeman se opakovaně snažil o přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Na konci minulého roku se snažil přesvědčit vládu premiéra Petra Fialy. Tomu navrhl, aby společně letěli do Izraele a ambasádu v Jeruzalémě otevřeli. To se ale nestalo. Podle Zemana se přesun snažil sabotovat Lipavský. S přesuny ambasád nesouhlasí ani Evropská unie a stejně jako většina států neuznává Jeruzalém jako hlavní město Izraele.