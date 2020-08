Prezident Zeman opustil po operaci nemocnici, zotavovat se bude v Lánech

Z nemocnice v pražských Střešovicích prezident Miloš Zeman odjel sanitkou. O jeho propuštění informoval mluvčí Jiří Ovčáček po 11. hodině na Twitteru.

„Pan prezident opustil Ústřední vojenskou nemocnici, nyní bude pobývat v Lánech, probíhat zde bude domácí rekonvalescenční péče,“ napsal. Na ranní a dopolední otázky iDNES.cz mluvčí před tím nereagoval.

Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí neuropatií nohou, kvůli níž musí při chůzi používat hůl. Převezen byl právě do Ústřední vojenské nemocnice, kde mu lékaři operovali pravou paži. Implantovali mu do ní titanový šroub (více čtěte zde).

Zástupci Hradu uváděli, že se Zeman po operaci cítí velmi dobře a už zahájil rehabilitaci. Kancléř prezidenta Vratislav Mynář ve čtvrtek řekl, že za Zemanem dochází fyzioterapeut a cvičí s ním.

Přesto musel prezident omezit svůj program. Na doporučení lékařů zrušil například plánovanou návštěvu Jihomoravského kraje, která se měla uskutečnit v příštím týdnu.