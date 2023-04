Zeman podpořil demonstrace proti vládě. Štěpí tím společnost, míní experti

„Nechci posuzovat primárně lídry těchto demonstrací, mě daleko více zajímají jejich účastníci. A ti evidentně nejsou spokojeni se svým osudem a zhoršující se životní úrovní. Tady bych citoval Ronalda Reagana, který jednou řekl: Jestliže vláda zhoršila vaši životní úroveň, vykopněte takovou vládu!“ komentoval současnou situaci Miloš Zeman pro MF DNES.

Zároveň se vyjádřil k označení, která se pro demonstrující vžila. Část politiků je totiž označuje za „dezoláty, flastence, chcimíry“. „V této souvislosti jsem mnohokrát citoval jednu krásnou větu ze Smetanovy opery Braniboři v Čechách. Ta zní: My nejsme lůza, my jsme lid.“

„Umírňuje se, ale provokovat bude nadále“

„Vyjádření dodává legitimitu snahám demonstrujících. Podpořil, že nejsou lůza, ale jsou to občané, kterým jde o něco významného a zajímají se o společnost a chtějí společenské problémy řešit. Tím pádem mají nárok být tam, kde jsou a dělat to, co dělají,“ hodnotí slova bývalé hlavy státu sociolog Pavol Frič.

Myslí si, že slova takto zkušeného politika občany podpoří, což v důsledku může znamenat nárůst nových demonstrujících. „Pro nezodpovědné politiky typická vlastnost. Štěpí společnost, rozdělují ji a jitří společenské vědomí,“ kroutí hlavou.

„Lidé, kteří Zemana v minulosti podporovali, budou jeho slova chápat jako normální, jako něco, co je standardní. Na demonstracích se neodehrávají jenom vulgarity, ale i skutečná verbální napadení. Jestli to bývalý prezident podporuje, legitimizuje tím násilí ve veřejném prostoru,“ zlobí se Frič.

Podobně jeho rozhovor v nové roli - roli občana - hodnotí i politolog Aleš Michal. Připouští sice, že se Zeman nepatrně umírňuje, protože už nemá politickou moc, zároveň ale dává za pravdu Fričovi. „Pro část demonstrantů to může sehrát roli, mají politickou podporu, protože bývalý prezident je pořád politickou figurou,“ domnívá se.

Zároveň sice připouští, že na rozdíl od demonstrantů i v rámci rozhovoru opakovaně vyjádřil podporu Ukrajině, čímž se odlišuje, ale stejně jako nespokojeným občanům i jemu vadí kroky vlády. „Je to umírněnější, ale pořád klasický Miloš Zeman,“ hodnotí Michal.

Zastavil se i u následujícího programu Zemana. Ačkoliv si zřídil kancelář, která donedávna plnila roli ložnice, nedá se předpokládat podobný osud jako u jeho předchůdce Václava Klause staršího. „Kancelář a její podoba neodpovídá tomu, že se jedná o bývalou hlavu státu, je to nevhodné,“ myslí si a dodává:

„Ztotožňuji se s názorem Klause, že Zeman psát knížky nebude. Deklaroval, že si chce hlavně odpočinout. Je jiný, než byl Klaus, který působí mnohem akademičtěji a jeho institut lze vnímat jako nositele hodnot, který rámuje konzervatismus a lehký nacionalismus.“

19. dubna 2023

Kohout už není součástí politické arény

Ani politologa Lukáše Valeše nepřekvapují Zemanovy výroky. Upozorňuje ale, že v rámci kritiky vůči současné vládní koalici není bývalý prezident jediný, komu není po chuti. „Kritických hlasů je nyní celá řada. Ke kritikům vlády patří i předchůdce Václav Klaus nebo expremiér Jiří Rusnok.“

„Podobný názor má řada významných politiků. Myslím si, že bychom Zemanův výrok neměli přeceňovat. Lidé půjdou do ulic bez ohledu na to, jestli je k tomu exprezident vyzval, nebo ne,“ vysvětluje.

I on si ale všiml, že v nejčerstvějším rozhovoru už nebylo tolik zlosti a urážek, jako tomu bývalo v minulosti. „Musíme si uvědomit, že už není ve funkci, navíc má jistý věk. Nemá důvod už být osobní, kohout už není součástí politické arény,“ říká obrazně Valeš.