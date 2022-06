Spory o Izrael. Zeman chce omluvou Lipavského „proplesknout“, míní politolog

„Lipavský teď dokázal, že není na svém místě, tím, že vyvolal krizi v našich vztazích s Izraelem. A protože sem za několik málo týdnů přijede izraelský prezident Jicchak Herzog, tak se mu chci jako hlava státu za našeho ministra zahraničí omluvit,“ uvedl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF DNES.

Svým výrokem narážel na nedávný krok české diplomacie. Česko se totiž v polovině června nepřipojilo k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva, která je vůči Izraeli kritická. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„Věřím, že pan prezident udělá dobrou věc pro Česko a bude s Izraelem komunikovat pozitivně,“ řekl pro Forum24 ve čtvrtek Lipavský. Redakce iDNES.cz oslovila šéfa české diplomacie, který je nyní na summitu NATO v Madridu, stejně tak kontaktovala i jeho mluvčí Lenku Do. Ani jeden se ale do uzávěrky článku k výroku Zemana a postoji rezortu nevyjádřil.

Politolog Josef Mlejnek poukazuje, že rozhodnutí české diplomacie je skutečně překvapivé. „V OSN mají většinu státy, které jsou vůči Izraeli kritické. Česká republika se v minulosti opakovaně zapojila do menšinové skupiny podporovatelů Izraele na půdě OSN,“ vysvětluje kontext.

Změna nicméně může být spojena s českým předsednictvím. „Evropská unie více manévruje a snaží se být v konfliktu Izrael-Palestina neutrální. Je možné, že i my se přesunujeme do jiného jízdního pruhu, protože předsednická země by měla hájit většinovou politiku Unie,“ myslí si Mlejnek. Samotný Izrael přitom podle politologa pozici EU vnímá jako z části propalestinskou.

Lipavského přístup budí rozpaky

Část vládních představitelů ale s tímto „jízdním pruhem“ rovněž nesouhlasí. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová sice gesto Zemana odsoudila, zároveň ale vyzvala Lipavského, aby zmíněnou zprávu jednoznačně odsoudil.

„Tato laciná gesta prezidenta Miloše Zemana jsou podle mě zcela zbytečná. Když měl sám svůj vztah k Izraeli vyjádřit činy, tak radši zůstal na Rhodosu s ruským agentem KGB Jakuninem, než aby přiletěl na pohřeb bývalého izraelského prezidenta Šimona Perése. Nicméně zprávu komise Rady OSN považuji vůči Izraeli za předpojatou. Tento postoj už koneckonců Česko vyjádřilo a pan Lipavský by tak měl být konzistentní a přidat se k zemím, které ji opětovně odsoudily,“ uvedla Pekarová Adamová pro iDNES.cz.

Podobně se vyjádřil i lidovecký místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. „To co se odehrálo skutečně znejistělo izraelskou stranu. Česko bylo i proti vzniku komise, není proto důvod se zprávou vůbec zabývat a bylo na místě se k jejímu odsouzení připojit,“ uvedl Bartošek. Zemanovu reakci a plánovanou omluvu označil v tomto kontextu za pochopitelnou.

Bartošek z pozice předsedy Meziparlamentní skupiny přátel ČR - Izrael svolal jednání. K němu přizval i ministra Lipavského, aby jim vysvětlil svou pozici. „Z jeho úst jasně zaznělo, že Izrael je vnímaný jako klíčový strategický partner,“ sdělil místopředseda Bartošek. Zahraniční výbor Lipavského dle jeho slov vyzval, aby o podobných změnách vždy předem informoval.

Politolog Mlejnek vysvětluje, že Piráti jsou v rámci koalice k Izraeli rezervovanější. „Politika Pirátské strany vůči Izraeli je blízká politice Evropské unie. Je tedy otevřenější k diplomatickému, konsensuálnímu řešení izraelsko-palestinské otázky. Lipavský není proizraelský jestřáb, který by vehementně podporoval například přesun izraelské ambasády do Jeruzaléma,“ uvádí odborník.

Osobní nevraživost

Negativní názor má prezident Zeman na pirátského ministra dlouhodobě. S tím mohou podle politologa Mlejnka souviset i Zemanova vyostřená slova a plány se za něj omlouvat. „Prezident Zeman pravděpodobně stále nevydýchal samotné jmenování Lipavského. Pokud není po jeho vůli a má s daným člověkem problém, snaží se ho lidově řečeno ‚proplesknout‘,“ komentuje Mlejnek.

Komise OSN dlouhodobě vyšetřuje porušování lidských práv Palestinců ze strany Izraele. Ve zprávě uvedla, že hlavními příčinami napětí mezi Izraelem a Palestinou je izraelská okupace palestinských území a diskriminační chování židovského státu vůči Palestincům.

Konec okupace je podle autorů dokumentu klíčovým prvkem pro ukončení bojů i napětí mezi oběma státy. Zprávu odsoudilo 22 zemí včetně Spojených států.