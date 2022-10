Kdo nahradí Šimůnkovou. Zeman navrhl exposlance Koudelku a právníka Scholze

Že Zeman navrhl Poslanecké sněmovně na post zástupce veřejného ochránce práv právě Koudelku a Scholze, uvedl v úterý prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček.

„Oba kandidáti splňují zákonné předpoklady pro výkon této funkce a s ohledem na širokou a specifickou působnost instituce Veřejného ochránce práv dávají svými rozsáhlými zkušenostmi a odbornými znalostmi záruku, že každý z nich je způsobilý se kvalifikovaně a účinně podílet na výkonu působnosti Veřejného ochránce práv,“ uvedl Ovčáček v tiskové zprávě.

Zeman tak učinil jen několik dní před vypršením termínu na nominaci kandidátů. Ten Senát stanovil na pátek 7. října do 12 hodin. Kromě Zemana může dva kandidáty navrhnout právě i horní komora parlamentu, konečná volba pak připadne Poslanecké sněmovně.

Koudelku, exposlance za ČSSD, Zeman na post zástupce ombudsmana nominoval již jednou, a to na konci ledna 2019 po boku Stanislava Křečka, který nyní funkci veřejného ochránce práv zastává. Získal však jen 14 hlasů od 175 poslanců a nepostoupil tak do druhého kola.

Od té doby na veřejnosti vystupoval jako kandidát hnutí Trikolora, a to jak ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021, tak ve volbách do brněnského zastupitelstva i do Senátu v roce 2022. Ani jednou však neuspěl. Kromě toho se v letech 2021 a 2022 objevoval v médiích v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, proti kterým podával žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Několikrát přitom uspěl, třeba v případě zákazu vstupu neočkovaných na zahrádky restaurací či do heren a kasin.

Druhý kandidát, Petr Scholz, působil od roku 2003 do roku 2012 jako zástupce finančního arbitra. Následně pracoval pět let pro Energetický regulační úřad jako ředitel odboru právní ochrany spotřebitele, od roku 2018 má pak na starost diplomatický protokol na ministerstvu zahraničí.

Dosavadní zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková na funkci rezignovala ke konci srpna, a to kvůli nesouhlasu s názory veřejného ochránce práv Stanislava Křečka a jeho profesním i lidským přístupem, kterého za jeho postoje kritizoval i Senát.

Křeček a Šimůnková měli dlouhodobě rozdílné postoje. Od července jí ombudsman odebral veškerou agendu. Dodatečně to zdůvodnil prodlevami při řešení kauz. Šimůnková to odmítla. Situací se v červenci zabýval sněmovní petiční výbor. Ve sporu se ale nepřiklonil k žádné ze stran.