Zemana pustí po 46 dnech z nemocnice. V Lánech jmenuje Fialu premiérem

Prezident se má rovnou přesunout na zámek v Lánech, kde v pátek jmenuje Petra Fialu do funkce premiéra. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí ODS Václav Smolka. Přesný čas jmenování se premiér dozví během čtvrtka.

Prezidentovo propuštění z nemocnice však závisí na jeho aktuálním zdravotním stavu ve čtvrtek ráno, píše server. O čtvrtečním propuštění mluvil ve středu i premiér v demisi Andrej Babiš na Rádiu Impuls „Je ve skvělé kondici. Měl by být, zřejmě ve čtvrtek, propuštěn do Lán,“ řekl ke stavu prezidenta.

O možném propuštění Zemana z nemocnice hovoří i informace ČTK. Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke informaci o propuštění prezidenta do domácí péče nepotvrdila. „V tuto chvíli to potvrdit nemůžu, protože k tomu nemám dostatek informací,“ řekla pro iDNES.cz.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Ve čtvrtek dne 25. listopadu 2021 se ve 13.30 hodin na Pražském hradě uskuteční tiskový briefing vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře: https://t.co/D7ffqX40kk oblíbit odpovědět

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ve středu na Twitteru informoval o svolání tiskového brífinku vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře. Podrobnosti Kancelář prezidenta republiky nezveřejnila. Kancléř potvrdil Petru Fialovi, že ho prezident v pátek jmenuje premiérem.

Přesně před týdnem Zeman v rozhovoru pro Televizi Nova sdělil, že bude brzo propuštěn z nemocnice do Lán. „No tak já pracuji už teď, ale v každém případě předpokládám, že během několika dnů budu propuštěn z nemocnice a odjedu do Lán. Tam se intenzita mé práce ještě zvýší, protože budu zejména přijímat kandidáty na jednotlivé ministry,“ uvedl Zeman.

Podle šéfa prezidentova lékařského konzilia Tomáše Zimy by měl být pokoj Zemana v Lánech vybaven podobně jako v nemocnici. „Ošetřovatelskou péči, tedy rehabilitaci a dostatečnou výživu, musí obstarat kvalifikovaný personál,“ citoval ho server Deník.cz. U prezidenta by nemusel být po celý čas lékař, nezbytné by ale byly pravidelné kontroly. Kvůli nepřetržité péči by podle Zimy bylo potřeba zajistit pět až sedm zdravotníků. „Zaměstnanci zámku Lány či Pražského hradu to mohou saturovat zhruba z 30 procent,“ řekl.

Zeman byl hospitalizován 10. října na jednotku intenzivní péče. 22. října Zinke informovala o zlepšení stavu prezidenta. Na běžné lůžko rehabilitačního oddělení ho lékaři přesunuli 4. listopadu. Nyní se zotavuje na lůžku dlouhodobé péče.

V nemocnici tráví Miloš Zeman 46. den. Důvodem jeho hospitalizace byla dekompenzace známého chronického onemocnění, ke které vedl zhoršený příjem potravy a tekutin, uvedla mluvčí ÚVN Zinke.