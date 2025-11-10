Zemana propustili z nemocnice, na Dukův pohřeb chce přijít i s Bohdalovou

Autor:
  14:21aktualizováno  14:28
Bývalého prezidenta Miloše Zemana v pondělí propustili z nemocnice do domácího léčení. „Po operaci tlustého střeva je jeho stav stabilizovaný, do nemocnice se bude vracet na pravidelné kontroly,“ uvedl na sociální síti Zemanův blízký spolupracovník Luboš Procházka. V sobotu by se bývalý prezident měl zúčastnit pohřbu kardinála Dominika Duky.
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím...
Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
24 fotografií

V pražské nemocnici byl Zeman kvůli operaci. „Objevili mi krvácející polyp v tlustém střevě. Proto se pan profesor Keil rozhodl k operaci, která byla složitá. Polyp mi odstranili, spolu s ním i kus střeva,“ sdělil Zeman pro Blesk.cz.

Bývalý prezident se chce v sobotu i s manželkou Ivanou a herečkou Jiřinou Bohdalovou účastnit pohřbu kardinála Dominika Duky. Na dotaz redakce iDNES.cz odpověděl jeho spolupracovník Luboš Procházka, že bývalý prezident hovořil s Dukou naposledy ve čtvrtek v předminulém týdnu, navzájem si vyjádřili podporu v boji se zdravotními problémy.

Zemana v nemocnici navštívila manželka i Mynářová. Čte knihu Orbán kontra Soros

„Další program Miloše Zemana bude v návaznosti na zdravotní stav řešit jeho kancelář. Do víkendu, než proběhne rozloučení s Dominikem Dukou, je ale exprezidentův program zrušený,“ doplnil v pondělí Procházka.

Zeman byl hospitalizován podruhé za krátkou dobu. V říjnu podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden. Také během svého prezidentského mandátu byl několikrát hospitalizován. V roce 2021 po sněmovních volbách strávil v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) celkem 48 dní. Nějaký čas také strávil na klinice intenzivní medicíny kvůli komplikacím spojeným s chronickým onemocněním.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr vypovídal možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  14:43

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:50,  aktualizováno  14:42

Zemana propustili z nemocnice, na Dukův pohřeb chce přijít i s Bohdalovou

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Bývalého prezidenta Miloše Zemana v pondělí propustili z nemocnice do domácího léčení. „Po operaci tlustého střeva je jeho stav stabilizovaný, do nemocnice se bude vracet na pravidelné kontroly,“...

10. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:28

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:19

Sarkozy po třech týdnech míří z „náročného“ vězení, soud určil podmínky

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy den před nástupem do vězení. (20. října...

Pařížský soud souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čeká na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z...

10. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  14:17

Vánoční stromky letos podraží, jedli lidé pořídí od 750 Kč, oznámili pěstitelé

ilustrační snímek

Lidé letos pořídí vánoční stromky zhruba o pět procent dráž ve srovnání s loňskem, třeba kavkazská jedle o výšce od 150 do 200 centimetrů vyjde na 750 až 1 100 korun. Vyplývá to z dat Sdružení...

10. listopadu 2025  14:10

Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině

Ruské ministerstvo obrany oznámilo obsazení vesnice Vyšneve v Dněpropetrovské...

Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Státní tisková agentura TASS to uvedla s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní...

10. listopadu 2025  13:24,  aktualizováno  14:04

Na iDNES.cz čtu nejraději sport, říká vítěz týdenní prémie. Za výhru koupí vánoční dárky

výherce soutěž diamant 10. listopadu

Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již třetího týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší pravidelný čtenář Jaroslav Filip. Výhru plánuje využít na nákup...

10. listopadu 2025  14:01

GLOSA: Ploché, sterilní, bez atmosféry a tajemství. Tohle nejsou mé Rychlé šípy

Premium
ČT v listopadu odvysílá seriál Michala Žabky o Rychlých šípech podle předlohy...

Klub Rychlé šípy z pera spisovatele Jaroslava Foglara se dočkal už dvou adaptací. Seriálové z roku 1969 v režii Hynka Bočana a filmové Záhady hlavolamu, kterou v roce 1993 natočil Petr Kotek. A...

10. listopadu 2025

Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Obětí sobotní nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je 15letá dívka. 22letý řidič vozu, v němž cestovala, vjel do protisměru. Při srážce utrpělo zranění dalších sedm lidí. Nehodu nyní vyšetřuje...

10. listopadu 2025  13:44

Senátní volby mohou změnit poměr sil, Pospíšil si i v nich přeje koalice

Jiří Pospíšil se vrátil do vedení TOP 09 jako první místopředseda

Senátní volby v příštím roce mohou výrazně změnit poměr sil. ANO, které ovládlo volby do Sněmovny, totiž bude v Senátu obhajovat jediné křeslo, a tak má šanci výrazně posílit. Nový první...

10. listopadu 2025  13:39

Padaly kufry, lidé krváceli. Srážka vlaků na Slovensku mohla snadno skončit tragičtěji

Následky železniční nehody u slovenského Pezinku (10. listopadu 2025)

Cestující ze dvou vlaků, které se srazily v neděli večer nedaleko Bratislavy, popsali chvíle hrůzy. Viděli krvácející lidi, někteří začínají mít strach z vlaků. Rychlík jedoucí z Košic do Bratislavy...

10. listopadu 2025  8:54,  aktualizováno  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.