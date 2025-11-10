V pražské nemocnici byl Zeman kvůli operaci. „Objevili mi krvácející polyp v tlustém střevě. Proto se pan profesor Keil rozhodl k operaci, která byla složitá. Polyp mi odstranili, spolu s ním i kus střeva,“ sdělil Zeman pro Blesk.cz.
Bývalý prezident se chce v sobotu i s manželkou Ivanou a herečkou Jiřinou Bohdalovou účastnit pohřbu kardinála Dominika Duky. Na dotaz redakce iDNES.cz odpověděl jeho spolupracovník Luboš Procházka, že bývalý prezident hovořil s Dukou naposledy ve čtvrtek v předminulém týdnu, navzájem si vyjádřili podporu v boji se zdravotními problémy.
Zemana v nemocnici navštívila manželka i Mynářová. Čte knihu Orbán kontra Soros
„Další program Miloše Zemana bude v návaznosti na zdravotní stav řešit jeho kancelář. Do víkendu, než proběhne rozloučení s Dominikem Dukou, je ale exprezidentův program zrušený,“ doplnil v pondělí Procházka.
Zeman byl hospitalizován podruhé za krátkou dobu. V říjnu podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden. Také během svého prezidentského mandátu byl několikrát hospitalizován. V roce 2021 po sněmovních volbách strávil v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) celkem 48 dní. Nějaký čas také strávil na klinice intenzivní medicíny kvůli komplikacím spojeným s chronickým onemocněním.