Exprezident Zeman zůstává po operaci v nemocnici, zrušil pracovní program

Bývalý prezident Miloš Zeman po čtvrteční operaci abscesu zůstává v nemocnici. Se zájmem sleduje povolební vyjednávání a pravidelně ho navštěvuje manželka Ivana. V neděli o tom informoval Zemanův blízký spolupracovník Luboš Procházka.
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Exprezident Miloš Zeman s kandidátkou za hnutí Stačilo! Janou Maláčovou při...
Exprezident Miloš Zeman s kandidátkou za hnutí Stačilo! Janou Maláčovou po...
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové, které se účastní i exprezident Miloš Zeman....
„Exprezident Miloš Zeman zůstává po čtvrteční operaci abscesu na zádech hospitalizovaný v nemocnici. A to z důvodů pravidelných převazů operované rány a sterilního prostředí pro léčbu,“ uvedl z pověření exprezidentovy manželky Ivany Zemanové ředitel Nakladatelství Olympia Procházka.

„Manželka ho denně navštěvuje a děkuje za všechny podpůrné vzkazy. Pracovní program na příští týden má Miloš Zeman zrušený,“ dodal.

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci abscesu na zádech

Český exprezident podle Procházky sleduje z nemocnice média, především povolební vyjednávání. V listopadu se chce zúčastnit setkání autorů Nakladatelství Olympia, pokud mu to dovolí zdraví. V telefonickém hovoru s Procházkou se zajímal i o aktuální situaci na knižním trhu.

Zeman podstoupil akutní operaci ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic. Důvodem byl hnisavý absces na zádech.

V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije ve svém domě v Lánech, který si nechal postavit. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři.

Zeman se naštval na Babiše: Byla to hrubá neslušnost, už si nepotřebuju s nikým hrát

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát.

Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku na Kladensku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

