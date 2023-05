Slivovici jako dar Mynář nakupoval u zlínského autoservisu, ten neměl koncesi

Ještě před koncem mandátu Miloše Zemana podal jeho kancléř Vratislav Mynář trestní oznámení na své podřízené. Podle něj se ze skladu zámku v Lánech ztratily lahve alkoholu vlastní výroby. Jenže podle Seznam Zpráv by Mynář mohl být zodpovědní za největší nesrovnalost spojenou se skladem prezidentských darů.

Lahve alkoholu určené pro prezidenty, podle serveru, kancelář pořizovala u zlínského autoservisu, který nemá na prodej lihovin koncesi. To znamená, že lahve nebyly opatřeny povinnými kolky a původ alkoholu tak nebyl garantovaný.

Prezidentský sklad darů Mynář údajně naplnil za více než 23 milionů korun. Mezi dary se měly nacházet i například šperky ze zlata či diamantů za 1,8 milionu s původem od ženy, jejíž profese je mediátorství a s hradním kancléřem se scházela, či stovky tisíc knih od vydavatelství spoluvlastněného vydavatelem Parlamentních listů nebo sponzorem proputinovské strany.

412 lahví s podpisem Zemana

Mynář v čele prezidentské kanceláře nakoupil za poslední dva roky celkem 412 lahví slivovice s etiketou a podpisem prezidenta. U zlínské firmy Mammut Store za to zaplatil více než 1,1 milionu korun. Hrad od Mammut Store navíc nakoupil i 320 lahví medoviny za dalších 700 tisíc.

Podle Seznam Zpráv to plyne z dokumentů získaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z registru smluv, v němž má Hrad své nákupy obratem zveřejňovat, to však vyčíst nejde. Jednotlivé objednávky na lahve totiž Hrad rozdělil tak, aby se vždy vešly do padesátitisícového limitu, na který se povinnost uvádět smlouvu v registru nevztahuje.

Až při dalším získání dokumentů se ukázalo, že kancelář slivovice nakupovala u firmy, která jako náplň své činnosti uvádí autoservis a na prodej tvrdého alkoholu nemá povolení.

Firma Mammut Store však, podle reportérů, na uváděné adrese nefunguje. Z poslední zveřejněné účetní závěrky z roku 2021 navíc vyplývá, že neměla žádného zaměstnance.

Oficiální majitel dodavatele slivovice Michal Mišurec byl navíc dotazem na dodávky slivovice na Hrad zaskočen. Jeho firma není registrovaná u celní správy. Hradu prý dodával jen „obalové materiály“, ne však obsah lahví. Původ tekutiny nebyl schopný vysvětlit.

Dokumenty o separátním nákupu alkoholu a lahví však nehovoří.

„Někdejší šéf Správy Pražského hradu Ivo Velíšek na přímý dotaz popřel, že by mohlo jít o domácí slivovici ze švestek pěstovaných kolem lánského zámku. Tedy o tu, kvůli jejímuž údajnému zmizení Mynář podával trestní oznámení,“ píše server. Podle toho jedna prázdná lahev s etiketou vyšla daňové poplatníky na asi tři tisíce korun.

Výroba lahví byla pracná

Vysokou cenu lahví nicméně Mišurec vysvětluje jednoduše: „Strávili jsme s tím spoustu práce. I ta doprava… Jsme rádi, že tu cenu akceptovali. Co vám na to mám říct. Nedělám cenotvorbu.“

Bývalý šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář ani někdejší šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš, kteří byli za prezidentské dary zodpovědní, nákupy tvrdého alkoholu ve zlínském autoservisu nekomentovali, ač je o to redakce Seznam Zpráv žádala.

Mišurec uvedl, že s Krulišem se potkal jen jednou a Mynáře osobně nezná.

Slivovice ze zlínského autoservisu Zeman rozdával vysoce postaveným zahraničním činitelům. Lahve od něj během jeho působení v úřadu dostala například delegace polského prezidenta či prezident Izraele. Celkem dvacet lahví slivovice a stejný počet medovin obdržela i delegace katarského emíra Tamima bin Hamad Sáního. V muslimských zemích je přitom alkohol zakázaný.