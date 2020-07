Dcera podnikatele, který Zemanovi prodal pozemek, získala zakázku v Lánech

Prezident Zeman si nedávno pořídil pozemek nedaleko od Lánského zámku. Právě v domě, který má na pozemku vyrůst, by se měl Zeman po skončení svého mandátu přesunout společně se svou ženou.

Podle zjištění serveru Aktuálně.cz zaplatil za koupi stavebního pozemku místními podnikateli 2,5 milionu korun. Server upozornil na to, že rodina podnikatele získala poté 1,5 milionu z veřejného rozpočtu sídla prezidenta. Jedná se konkrétně o Hoškovu dceru Ivanu Píšovou, která je na hradních smlouvách uvedena.

Dva týdny poté, co Hošek prodal Zemanovi pozemek, ji podle Aktuálně šéf Lesní správy Miloš Balák vybral, aby ze stromů vyráběla pro Lány prkna. Za práci získala celkem 1,5 milionů korun. První smlouvu za 580 800 korun s Píšovou Hrad uzavřel 13. března 2019. Druhou smlouvu na výrobu prken za 880 880 korun pak Hrad s Píšovou podepsal letos 27. února.

Píšková má sice živnost na zpracování dřeva, ale žádnou pilu nevlastní. Svou živnost provozuje v areálu, který patří jejímu otci.

Médium upozornilo také na to, že na obou dokumentech figuruje podpis Miloše Baláka, kterého policie stíhá, že ze sídla prezidenta prodal tisíce tater kamene, který se v chráněné oblasti těží. Usiluje také o to, aby se v oboře otevřel regulérní kamenolom, nadále však zůstává ve funkci. Podle něj spolu transakce za výrobu prken a prodej pozemku nesouvisí.

„Víte, že je smrková kalamita? Víte, že je přebytek dřeva? Že to dřevo není kam dávat? Spotřebu prken jsme řešili tentokrát tak, že jsme si naše nechali pořezat,“ uvedl pro médium Balák. Podle smluv však vyplývá, že obora v době uzavření smluv neměla dostatek dřeva, dodání prken se muselo dvakrát posouvat. Ze smluv se také nedá vyčíst kolik Hrad platí za konkrétní typ prken.

Píšová médiu řekla, že sídlo prezidenta oslovila sama. Balák naopak tvrdí, že Hrad udělal sám poptávkové řízení.

„Já sháním zakázky pro svoji firmu. Žádná domluva nebyla. Sama jsem se byla ptát,“ reagovala žena a odmítla, že by získání zakázky od lánských lesů souviselo s tím, že prezident od jejího otce koupil pozemek. „To s tím nemá nic společného. Můj otec vůbec nevěděl, komu pozemek prodával. Netuším, s kým to dojednával. Prostě přišel pán a řekl, jestli je volná parcela. To bylo vše. Byla poslední. Prodával ji půl roku. Nikdo ji nechtěl.“

Že by spolu prodej a zakázka na prkna spolu nějak souvisely odmítl i sám Hošek. „Potřeboval jsem peníze, protože jsem potřeboval dostavět barák, takže mi bylo úplně jedno, komu to prodám. Peníze dal pan prezident jako každý druhý,“ řekl Aktuálně.cz.Nákup pozemku za prezidenta podle něj vyjednával kancléř Vratislav Mynář.

Podle média má Hošek s Lány ještě jednou spolupráci. Balák s Píšovou uzavřeli smlouvu o tom, že celý rok 2020 může z Lán odkupovat dřevo. Za kolik a jaké množství není jasné. Hrad množství odebrané kulatiny i celkovou cenu tají. Podle Baláka jde však o obchodní tajemství. Cenu podle něj chtěla skrýt Píšová.

„O tom vůbec nevím, že je to neviditelné,“ reagovala však. Médium se obrátilo také na mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. „Vytváříte nesmyslné konstrukce se zcela průhledným cílem poškodit pana prezidenta. To je jediná reakce, kterou poskytnu,“ reagoval.