Miloš Zeman se vyjádří ohledně plánovaného spojení SOCDEM s komunisty

Spojenectví bude mít podobu společných kandidátek, nikoli koalice, aby strany nemusely pokořit vyšší než pětiprocentní hranici hlasů. Součástí volebního programu uskupení STAČILO! je mimo jiné i referendum o vystoupení z Evropské unie i z NATO. P

ředsedkyně Sociálních demokratů Jana Maláčová zase veřejně volá po referendu o výdajích na zbrojení. Na summitu Severoatlantické aliance, který se konal tento týden, si členské státy odsouhlasily navýšení výdajů na zbrojení až na pět procent HDP.

Byli to přitom právě premiéři za Sociální demokracii, kteří Českou republiku úspěšně dovedli do západních struktur. V roce 1999 jsme vstoupili do NATO za vlády Miloše Zemana, v roce 2004 byl premiérem Vladimír Špidla a Česko se stalo členským státem Evropské unie.

Miloš Zeman již dříve na CNN Prima News vyjádřil podporu podobnému spojenectví. To bylo na stole už v lednu, tehdy ale společné jednání předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné selhalo.

„Odpustil jsem si bonmot, že když se sejdou dvě dámy s výrazným egem na jednom bitevním poli, tak místo spojenectví může následovat rivalita. Nechtěl jsem to v žádném případě přirovnávat ke komunikaci dvou domovnic na pavlači, to je mně bytostně cizí,“ rýpl si exprezident v květnu.