Kvůli Zemanovi vznikne lékařské konzilium. Poradí se o jeho zdravotním stavu

„Ano, jsem členem konzilia. Až se sejdeme a poradíme, vydáme vyjádření. Myslím si, že je to správné,“ řekl Zima serveru Seznam zprávy, který informaci přinesl. Na dotaz redakce iDNES.cz to potvrdil. „Ano, budu. Nic dalšího nevím, jsem služebně v zahraničí,“ řekl v reakci na otázku, kdy by mělo konzilium jednat.

Podle zdrojů serveru by mělo nově vzniklé konzilium sestávat z asi devíti lékařů. Mezi nimi by měl být třeba ředitel Ústřední vojenské nemocnice, ve které Zeman leží, a prezidentův ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Dále v něm budou i odborníci na fyzioterapii, diagnostiku nebo léčbu nemocí v oblasti břicha či lékař z oboru psychiatrie.

Konzilium má příští týden obdržet lékařské podklady o zdravotním stavu prezidenta, poté by se mělo poradit a na základě analýzy dokumentů vydat prohlášení. Závěr by tak mohl být veřejný na začátku listopadu, tedy v době, kdy se poprvé sejde nová Poslanecká sněmovna.

Obě komory Parlamentu budou na začátku příštího měsíce řešit další postup ohledně pravomocí prezidenta. Senát plánuje, že termín případné schůze k převodu prezidentských pravomocí kvůli zdravotnímu stavu Zemana stanoví organizační výbor horní komory 9. listopadu. Poslanecká sněmovna se poprvé sejde o den dříve, 8. listopadu, a ustavující schůze potrvá minimálně tři dny. O převodu prezidentských pravomocí by mohla rozhodovat zřejmě na následující schůzi. Při rozhodování by přitom mohli poslanci vycházet právě ze zprávy vydané konziliem.

Pokud by tak Parlament rozhodl, mohl by být aktivován článek 66 Ústavy, který by Zemana zbavil jeho pravomocí. Ty by částečně přešly na předsedu vlády, částečně pak na předsedu Poslanecké sněmovny.