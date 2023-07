Čtvrt roku Zemanovy kanceláře. Na audienci dorazil Babiš i zástupci občanů

Během prvních tří měsíců přijal Zeman v kanceláři hned několik politiků. Jedním z prvních byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který za bývalou hlavou státu dorazil týden po otevření kanceláře.

Babiš po schůzce uvedl, že Zeman zkritizoval některé prvky jeho kampaně zejména před druhým kolem prezidentských voleb. Exprezident mu vytkl mimo jiné billboard s nápisem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják“.

Nabitý program měl Zeman hlavně v květnu, kdy přijal místopředsedu hnutí ANO Karla Havlíčka a kardinála Dominika Duku, o dva týdny později se u něj objevila také šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip. Na konci května dorazil i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

Na „místě setkávání“, jak Zeman své kanceláři přezdívá, bylo rušno i v červnu. Zeman ve své pracovně přijal například šéfa odborářů Josefa Středulu, srbského velvyslance Berislava Vekiče, předsedu Česko-srbské asociace vzájemné spolupráce Radima Panenku či emeritního přednostu Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce Pavla Dungla.

Zemanův program pokračuje také o prázdninách, 12. července se v kanceláři sešel s ombudsmanem Stanislavem Křečkem. Tuto středu má exprezident podle Jiřího Ovčáčka v plánu setkání s občany.

Někteří hosté dorazili s dárkem. „Herečka Uršula Kluková mne moc potěšila, že za mnou zavítala do mé pražské pracovny. Nechyběl vlastnoručně upečený dárek,“ napsal Zeman na svém Facebooku. Od kardinála Duky zase dostal Bibli kralickou a vyřezávaný kříž.

Jiří Ovčáček @exPREZIDENTCR Další pracovní středa bývalého prezidenta republiky Miloše Zemana v pražské kanceláři. A hned na úvod velmi milé setkání s občanem! https://t.co/plafu1QWpI oblíbit odpovědět

Kromě politiků exprezidenta navštívilo také několik zájemců z řad občanů. O audienci u Zemana měli lidé zájem už při otevření kanceláře, bez ohlášení je ale nemohl přijmout. „Paní už je v seznamu jako pět dalších, jak já říkám, ‚normálních‘ občanů. Neříkám nikdy ‚obyčejných‘, protože každý je svým způsobem neobyčejný,“ popsal Zeman dříve. Na první zájemce přišla řada v květnu.

Spolupracovníky si nechal

Začátky kanceláře byly skromné. Jediným indikátorem, že v domě v pražské Jaselské ulici vzniká pracovna bývalého prezidenta, byly iniciály PMZ napsané fixou na domovním zvonku.

První kritika přišla už v den otevření. Uživatelé sociálních sítí si totiž všimli, že Zemanova pracovna je v místě, kde původně byla ložnice. Místnost vypadala stejně, jen místo postele byl nový stůl.

Problém byl také s přístupem do budovy, který není zcela bezbariérový. Zeman se tak po vstupu do budovy musel vzdát svého vozíku a do schodů mu pomohla ochranka.

Nyní exprezidentovu kancelář prošetřuje úřad Prahy 6. Prostor totiž není kolaudovaný za účelem provozování kanceláře, ale výhradně k bydlení. Za přestupek hrozí majiteli či nájemci pokuta až půl milionu korun. Podle šéfa Spolku přátel Miloše Zemana Vratislava Mynáře jde o „dezinformační kampaň“ a slovíčkaření.

Zeman si do své nové kanceláře přivezl i část svého hradního týmu. Po jeho boku zůstal například bývalý kancléř Vratislav Mynář, který v současnosti pomáhá Zemanovi s přípravou programu, či jeho poradce Martin Nejedlý. Svou roli si ponechal také mluvčí Jiří Ovčáček.

Skupinu doplnila Zemanova manželka Ivana, která exprezidentovi dělá asistentku. „Moje manželka dělá home office a vyřizuje všechny potřebné věci z práce doma, což je dobře,“ řekl dříve Zeman.

Kancelář v Jaselské ulici pronajal spolek Přátelé Miloše Zemana od developerské společnosti Xplace za nezveřejněnou cenu. Spolek vznikl v roce 2008 z iniciativy Zemanova někdejšího spolupracovníka Miroslava Šloufa a má na starosti nájemné a financování fungování kanceláře.